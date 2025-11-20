Сборная Украины узнала соперников в плей-офф ЧМ-2026: команду Реброва ждет непростое испытание

В полуфинале плей-офф Чемпионата мира по футболу 2026 года Украина сыграет со сборной Швеции, а если выиграет, сойдется с победителем пары Польша - Албания.

Фото: tribuna.com

Как пишет «РБК-Украина», в полуфинале плей-офф Украины сыграет со сборной Швеции.

Первый матч, который состоится 26 марта 2026, наши футболисты проведут на номинально «домашнем» стадионе. По всей вероятности, этот поединок состоится в Польше. Если Украина выиграет полуфинал, то в финале отборочного турнира (31 марта 2026) сыграет против победителя пары Польша - Албания.

Место проведения решающего матча плей-офф будет определяться отдельной жеребьевкой.

Кто будет бороться за путевки на ЧМ-2026

В борьбе за последние четыре путевки из зоны УЕФА на Чемпионат мира-2026 сойдутся 16 команд. Это количество включает 12 сборных, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также четыре лучшие команды - победители групп Лиги наций-2024/25, которые не смогли финишировать в первой или второй двойке своей квалификационной группы.

Сборная Украины попала в первую корзину вместе с Италией, Данией и Турцией благодаря высокому рейтингу ФИФА. Поэтому желто-синие получили привилегию играть против команд из четвертой корзины, в которую входили Румыния, Северная Македония, Швеция и Северная Ирландия.

Где и когда состоится ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 впервые состоится по новому, расширенному формату и охватит сразу три страны - США, Канаду и Мексику. В финальной части Мундиаля сыграют 48 национальных сборных. Из-за такого количества участников кардинально изменился формат соревнований.

Так, на групповом этапе будет сформировано 12 групп по четыре команды. В 1/16 финала пройдут не только две первые сборные из каждой группы, но и восемь лучших команд, которые займут третьи места. Турнир начнется летом 2026 года. Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 состоится 5 декабря.

