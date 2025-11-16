  1. Общество
  2. / Спорт

Сборная Украины победила Исландию и вышла в плей-офф отбора Чемпионата мира-2026

21:09, 16 ноября 2025
Сборная заняла второе место в своей группе и в марте 2026 года сыграет в плейофф за выход на Чемпионат мира.
Сборная Украины победила Исландию и вышла в плей-офф отбора Чемпионата мира-2026
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сборная Украины победила Исландию и вышла в плейофф Чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе Войска Польского в Варшаве завершился со счетом 2:0.

Два гола в конце второго тайма забили Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.

Сборная Украины заняла второе место в своей группе и в марте 2026 года сыграет в плейофф за выход на Чемпионат мира.

По итогам матчей группового этапа Европейской квалификации на ЧМ-2026 сразу выйдут 12 победителей групп. Еще четыре места от Европы будут определены в марте следующего года по итогам матчей плейофф с участием 16 команд. В стыковые поединки попадут 12 команд, которые займут вторые места в группах, а также четыре лучшие победители групп Лиги наций-2024/25, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе отбора.

Финальная стадия 23-го чемпионата мира по футболу пройдет в Соединенных Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

футбол

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]