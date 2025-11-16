Сборная Украины победила Исландию и вышла в плей-офф отбора Чемпионата мира-2026

Сборная заняла второе место в своей группе и в марте 2026 года сыграет в плейофф за выход на Чемпионат мира.

Сборная Украины победила Исландию и вышла в плейофф Чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе Войска Польского в Варшаве завершился со счетом 2:0.

Два гола в конце второго тайма забили Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.

По итогам матчей группового этапа Европейской квалификации на ЧМ-2026 сразу выйдут 12 победителей групп. Еще четыре места от Европы будут определены в марте следующего года по итогам матчей плейофф с участием 16 команд. В стыковые поединки попадут 12 команд, которые займут вторые места в группах, а также четыре лучшие победители групп Лиги наций-2024/25, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе отбора.

Финальная стадия 23-го чемпионата мира по футболу пройдет в Соединенных Штатах Америки, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

