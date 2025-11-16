  1. Суспільство
  2. / Спорт

Збірна України перемогла Ісландію і вийшла у плей-офф відбору Чеміпонату світу-2026

21:09, 16 листопада 2025
Збірна зайняла друге місце у своїй групі і в березні 2026 року зіграє у плейофф за вихід на Чемпіонат світу.
Збірна України перемогла Ісландію і вийшла у плей-офф відбору Чеміпонату світу-2026
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Збірна України перемогла Ісландію і вийшла до плейофф Чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні Війська Польського у Варшаві завершився з рахунком 2:0.

Два голи в кінці другого тайму забили Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк.

Збірна України зайняла друге місце у своїй групі і в березні 2026 року зіграє у плейофф за вихід на Чемпіонат світу.

За підсумками матчів групового етапу Європейської кваліфікації на ЧС-2026 одразу вийдуть 12 переможців груп. Ще чотири місця від Європи будуть визначені у березні наступного року за підсумками матчів плей-офф за участю 16 команд. У стикові поєдинки потраплять 12 команд, які посядуть другі місця в групах, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які не посіли перше чи друге місце на груповому етапі відбору.

Фінальна стадія 23-го чемпіонату світу з футболу пройде в Сполучених Штатах Америки, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

футбол

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]