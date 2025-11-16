Збірна України перемогла Ісландію і вийшла у плей-офф відбору Чеміпонату світу-2026

Збірна зайняла друге місце у своїй групі і в березні 2026 року зіграє у плейофф за вихід на Чемпіонат світу.

Збірна України перемогла Ісландію і вийшла до плейофф Чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні Війська Польського у Варшаві завершився з рахунком 2:0.

Два голи в кінці другого тайму забили Олександр Зубков та Олексій Гуцуляк.

Збірна України зайняла друге місце у своїй групі і в березні 2026 року зіграє у плейофф за вихід на Чемпіонат світу.

За підсумками матчів групового етапу Європейської кваліфікації на ЧС-2026 одразу вийдуть 12 переможців груп. Ще чотири місця від Європи будуть визначені у березні наступного року за підсумками матчів плей-офф за участю 16 команд. У стикові поєдинки потраплять 12 команд, які посядуть другі місця в групах, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які не посіли перше чи друге місце на груповому етапі відбору.

Фінальна стадія 23-го чемпіонату світу з футболу пройде в Сполучених Штатах Америки, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року.

