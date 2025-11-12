Турецький військовий літак розбився дорогою з Азербайджану — загинули 20 військовослужбовців, фото і відео

Вантажний літак C-130 «Геркулес» зник із радарів після входу в повітряний простір Грузії та розбився неподалік кордону з Азербайджаном.

Унаслідок авіакатастрофи вантажного літака C-130 «Геркулес» ВПС Туреччини загинули всі 20 військовослужбовців, які перебували на борту. Про трагедію повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Катастрофа сталася 11 листопада: літак вилетів з Азербайджану та прямував до Туреччини.

За даними видання «Ехо Кавказу», борт зник із радарів через кілька хвилин після входу у повітряний простір Грузії, не подавши сигналу тривоги.

Залишки літака виявили у Сігнаґському муніципалітеті, приблизно за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном.

У Грузії відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Причини катастрофи поки не встановлені.

