Турецкий военный самолет разбился по пути из Азербайджана — погибли 20 военнослужащих, фото и видео

08:12, 12 ноября 2025
Грузовой самолет C-130 «Геркулес» исчез с радаров после входа в воздушное пространство Грузии и разбился недалеко от границы с Азербайджаном.
В результате авиакатастрофы грузового самолета C-130 «Геркулес» ВВС Турции погибли все 20 военнослужащих, находившихся на борту. О трагедии сообщило Министерство обороны Турции.

Катастрофа произошла 11 ноября: самолет вылетел из Азербайджана и направлялся в Турцию.

По данным издания «Эхо Кавказа», борт исчез с радаров через несколько минут после входа в воздушное пространство Грузии, не подав сигнала тревоги.

Обломки самолета обнаружили в Сигнагском муниципалитете, примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном.

В Грузии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей.

Причины катастрофы пока не установлены.

