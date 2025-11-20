Адвокатам дали рік на усунення порушення щодо підвищення професійного рівня

Рішення уточнює: навіть після застосування дисциплінарного стягнення адвокат не звільняється від обов’язку підвищення професійного рівня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адвокати, яких притягнули до дисциплінарної відповідальності за невиконання обов’язку з підвищення професійного рівня, повинні протягом року усунути порушення та пройти підвищення кваліфікації за всі роки, у яких вони не виконали цю вимогу. Відповідне рішення Ради адвокатів України від 18.10.2025 № 112 оприлюднене на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Приводом для розгляду РАУ питання стало звернення директора ВША НААУ щодо необхідності надання роз’яснення.

Як вказали у НААУ, члени органу адвокатського самоврядування виходили з того, що за Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підвищення професійного рівня є професійним обов’язком адвоката (п. 4 ч.1 ст. 21). Підтримання цього рівня є одним із завдань адвокатського самоврядування, яке реалізує НААУ (ст.ст. 44, 45 Закону).

При цьому порушення правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків та невиконання рішень органів адвокатського самоврядування є підставами для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ч. 2 ст. 34).

Рішенням РАУ від 7.06.2024 № 22 було встановлено, що невиконання адвокатом вимог з підвищення кваліфікації за встановленим Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України за звітний календарний рік (з 1 січня по 31 грудня) та попередні роки є самостійними триваючими дисциплінарними проступками до часу отримання електронних сертифікатів про підвищення кваліфікації, які підтверджують виконання адвокатом встановлених вимог з підвищення професійного рівня, або притягненням винної у невиконанні обов’язку особи до відповідальності, що припиняє дисциплінарний проступок.

Окремо РАУ зазначила, що навіть після притягнення винної у невиконанні обов’язку особи до відповідальності, адвокат згідно з законом все рівно зобов’язаний усунути порушення шляхом виконання встановленого законом обов’язку за роки, в яких він не здійснював підвищення професійного рівня.

«Дисциплінарне стягнення не скасовує ані законного обов’язку адвоката регулярно підвищувати професійний рівень, ані вимоги усунути порушення, – йдеться у рішенні РАУ. – Якщо обов’язок підвищення професійного рівня на встановленому законодавством рівні за минулі роки не виконаний, адвокат продовжує перебувати у стані нового (подальшого) невиконання обов’язку та рішень органів самоврядування – з усіма наслідками за ст.ст. 34 та 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Мета такої вимоги - забезпечити якісну правничу допомогу як елемент конституційного права на захист».

На підставі вищенаведеного, Рада адвокатів України вирішила, що адвокати, до яких було застосовано дисциплінарні стягнення за порушення обов’язку підвищення професійного рівня, зобов’язані, протягом року з дати притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, усунути порушення шляхом виконання встановленого законом обов’язку підвищення професійного рівня за роки, в яких вони не здійснювали підвищення професійного рівня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.