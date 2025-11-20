Адвокатам дали год на устранение нарушения по повышению профессионального уровня

Решение уточняет: даже после применения дисциплинарного взыскания адвокат не освобождается от обязанности повышения профессионального уровня.

Адвокаты, которых привлекли к дисциплинарной ответственности за невыполнение обязанности по повышению профессионального уровня, должны в течение года устранить нарушение и пройти повышение квалификации за все годы, в которых они не выполнили это требование. Соответствующее решение Совета адвокатов Украины от 18.10.2025 № 112 опубликовано на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Поводом для рассмотрения вопроса РАУ стало обращение директора ВША НААУ относительно необходимости предоставления разъяснения.

Как указали в НААУ, члены органа адвокатского самоуправления исходили из того, что согласно Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» повышение профессионального уровня является профессиональной обязанностью адвоката (п. 4 ч.1 ст. 21). Поддержание этого уровня является одной из задач адвокатского самоуправления, которую реализует НААУ (ст.ст. 44, 45 Закона).

При этом нарушение правил адвокатской этики, невыполнение или ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей и невыполнение решений органов адвокатского самоуправления являются основаниями для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности (ч. 2 ст. 34).

Решением РАУ от 7.06.2024 № 22 было установлено, что невыполнение адвокатом требований по повышению квалификации согласно установленному Порядку повышения квалификации адвокатов Украины за отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря) и предыдущие годы является самостоятельными длящимися дисциплинарными проступками до момента получения электронных сертификатов о повышении квалификации, которые подтверждают выполнение адвокатом установленных требований по повышению профессионального уровня, либо до привлечения виновного в невыполнении обязанности лица к ответственности, что прекращает дисциплинарный проступок.

Отдельно РАУ отметила, что даже после привлечения виновного к ответственности адвокат согласно закону все равно обязан устранить нарушение путем выполнения установленной законом обязанности за годы, в которых он не осуществлял повышение профессионального уровня.

«Дисциплинарное взыскание не отменяет ни законной обязанности адвоката регулярно повышать профессиональный уровень, ни требования устранить нарушение, – говорится в решении РАУ. – Если обязанность повышения профессионального уровня на установленном законодательством уровне за прошлые годы не выполнена, адвокат продолжает находиться в состоянии нового (дальнейшего) невыполнения обязанности и решений органов самоуправления – со всеми последствиями по ст.ст. 34 и 35 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Цель такого требования – обеспечить качественную правовую помощь как элемент конституционного права на защиту».

На основании вышеизложенного, Совет адвокатов Украины решил, что адвокаты, к которым были применены дисциплинарные взыскания за нарушение обязанности повышения профессионального уровня, обязаны в течение года с даты привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности устранить нарушение путем выполнения установленной законом обязанности по повышению профессионального уровня за годы, в которых они не осуществляли повышение профессионального уровня.

