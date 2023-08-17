Налоговое требование: когда его могут предоставить в бумажной форме

По требованию налогоплательщика, получившего налоговое требование в е-форме, ГНС предоставляет такому налогоплательщику соответствующее налоговое требование в бумажной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.

Государственная налоговая служба разъяснила, когда она может предоставить налоговое требование в бумажной форме.

Порядок направления налоговых требований налогоплательщикам утвержден приказом Минфина от 12.07.2022 №196 и опубликован 09.08.2022.

Настоящий Порядок, определяющий механизм формирования, отправки (вручения) и отзыва налоговых требований, приведен в соответствие с Законом №1914-IX в связи с изменениями, внесенными в п. 59.3 НКУ. В частности, уточнено, что налоговое требование направляется налогоплательщику вместе с подробным расчетом суммы налогового долга. Кроме того, в Порядке предусмотрено:

в течение периода обжалования налогоплательщиком в соответствии со ст. 56 НКУ суммы денежных обязательств, определенных налоговым органом в соответствии с НКУ и другими законодательными актами, налоговое требование по обжалуемому налогу не формируется и не направляется, а сумма такого денежного обязательства считается несогласованной;

в случае направления налогоплательщику налогового требования в Электронный кабинет, в реестр требований автоматически вносится информация о ее доставке в Электронный кабинет по квитанции о доставке, а бумажная копия требования и квитанции печатается и приобщается к делу налогоплательщика;

информация об отзыве налогового требования вносится налоговым управляющим в реестр налоговых требований.

Налоговое требование формируется в случае, если налогоплательщик не уплатил в установленные НКУ сроки:

согласованного денежного обязательства;

непогашенной пени.

Если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает ста восьмидесяти тысяч рублей, налоговое требование не направляется (не вручается).

Налоговые требования формируются автоматически из данных информационно-коммуникационных систем налоговых органов и направляются (вручаются) налогоплательщикам в письменной и/или электронной форме.

По требованию налогоплательщика, получившего налоговое требование в электронной форме, налоговый орган предоставляет такому налогоплательщику соответствующее налоговое требование в бумажной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса (в письменной или электронной форме) налогоплательщика.

Налоговое требование считается отозванным:

в день, в течение которого произошло самостоятельное погашение суммы налогового долга налогоплательщиком или органом взыскания в полном объеме;

со дня принятия налоговым органом решения об отмене налогового требования;

со дня поступления к налогоплательщику налогового требования, содержащего уменьшенную контролирующим органом или по решению суда, вступившего в законную силу, сумму налогового долга, определенную в ранее присланном налоговом требовании;

в день вступления в законную силу решения суда, которым отменена сумма налогового долга, определенная в налоговом требовании.

Если сумма налогового долга увеличивается в результате его административного обжалования, ранее отправленное (врученное) налоговое требование не отзывается. На сумму увеличения налогового долга отдельное налоговое требование не направляется (не вручается).

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