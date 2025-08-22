Состоялось первое заседание экспертной группы при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в правоохранительных органах и судах: определены задачи и руководство

В ходе первого заседания экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти избрали руководство и определили направления работы.

На встрече председательствовал глава ВСК, народный депутат Украины Сергей Власенко, который обратился с приветственным словом к экспертной группе и обозначил направления работы экспертной группы, заключающиеся в системном анализе проблем в работе правоохранительных, судебных органов, подготовке экспертных заключений и рекомендаций для устранения нарушений, наработке законодательных инициатив для улучшения процедур следствия и судопроизводства, мониторинге и систематизации типичных злоупотреблений, обсуждении эффективных решений, а также подготовке аналитических материалов и предложений для дальнейшей работы Временной следственной комиссии.

В заседании также приняли участие народные депутаты Украины, члены ВСК Григорий Мамка и Галина Третьякова.

Присутствующие другие члены Комиссии призвали экспертов предоставлять для работы материалы, свидетельствующие о системной коррупции в правоохранительной системе.

Участие в заседании приняли 17 экспертов, что свидетельствует о заинтересованности и готовности к объединению усилий для достижения общих целей.

По результатам заседания состоялось избрание руководящего состава: председателем экспертной группы избран Игорь Фомин, секретарем — Евгений Солодко

Члены экспертной группы обсудили принципы и формат работы экспертной группы, основные задачи и направления деятельности, периодичность проведения заседаний и порядок подготовки материалов, механизмы координации между членами группы и Временной следственной комиссией.

Особое внимание уделили вопросу эффективной коммуникации и практических результатов. Участники подчеркнули важность консолидации усилий и выработки общей позиции по ключевым вопросам, находящимся в фокусе внимания Временной следственной комиссии.

Участники договорились о подготовке первых предложений и наработок. Первоочередной задачей экспертной группы на данный момент определено – аналитическая работа по деятельности Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сообщениям в СМИ о ее деятельности во время проведения конкурсов.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» в лице главного редактора Натальи Мамченко также представлена в составе экспертной группы.

С полным составом экспертной группы можно ознакомиться на сайте ВСК.

Также Сергей Власенко публично обратился к общественным организациям, которые еще не подали кандидатов в состав экспертной группы, и призвал присылать свои предложения на электронный адрес Комиссии и приобщаться к работе. «Комиссия открыта для широкого привлечения экспертов и мы призываем все заинтересованные институты гражданского общества к сотрудничеству», — подчеркнул глава ВСК.

