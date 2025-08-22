Практика судів
Відбулося перше засідання експертної групи при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у правоохоронних органах та судах: визначені завдання та керівництво

16:06, 22 серпня 2025
Під час першого засідання експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади обрали керівництво та визначили напрями роботи.
22 серпня відбулося перше засідання консультативно-дорадчого органу – експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

На зустрічі головував очільник ТСК, народний депутат України Сергій Власенко, який звернувся з вітальним словом до експертної групи та окреслив напрями роботи експертної групи, які полягають у системному аналізі проблем у роботі правоохоронних, судових органів, підготовці експертних висновків і рекомендацій для усунення порушень, напрацюванні законодавчих ініціатив для покращення процедур слідства та судочинства, моніторингу і систематизації типових зловживань, обговорення ефективних рішень, а також підготовці аналітичних матеріалів і пропозицій для подальшої роботи Тимчасової слідчої комісії.

У засіданні також взяли участь народні депутати України, члени ТСК Григорій Мамка та Галина Третьякова.

Присутні інші члени Комісії закликали експертів надавати для роботи матеріали, які свідчать про системну корупцію в правоохоронній системі.

Участь у засіданні взяли 17 експертів, що свідчить про зацікавленість та готовність до об’єднання зусиль задля досягнення спільних цілей.

За результатами засідання відбулося обрання керівного складу: головою експертної групи обрано Ігоря Фоміна, секретарем — Євгенія Солодка.

Члени експертної групи обговорили принципи та формат роботи експертної групи, основні завдання та напрями діяльності, періодичність проведення засідань і порядок підготовки матеріалів, механізми координації між членами групи та Тимчасовою слідчою комісією.

Особливу увагу приділили питанню ефективної комунікації та практичних результатів. Учасники підкреслили важливість консолідації зусиль та вироблення спільної позиції з ключових питань, що перебувають у фокусі уваги Тимчасової слідчої комісії.

Учасники домовилися про підготовку перших пропозицій та напрацювань. Першочерговим завданням експертної групи станом на зараз визначено – аналітична робота щодо діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та повідомлень у ЗМІ щодо її діяльності під час проведення конкурсів.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» в особі головного редактора Наталі Мамченко також представлена у складі експертної групи.

З повним складом експертної групи можна ознайомитися на сайті ТСК.

Також Сергій Власенко публічно звернувся до громадських організацій, які ще не подали кандидатів до складу експертної групи та закликав надсилати свої пропозиції на електронну адресу Комісії й долучатися до роботи. «Комісія відкрита для широкого залучення експертів і ми закликаємо всіх зацікавлених інституцій громадянського суспільства до співпраці», — наголосив голова ТСК.

Верховна Рада України корупція

