У Рамзана Кадирова відмовили нирки, у Кремлі обговорюють, хто може його замінити

13:35, 11 січня 2026
Ватажок Чечні на діалізі — прогнозів немає.
Стан здоровʼя ватажка Чеченської республіки Рамзана Кадирова суттєво погіршився. Через відмову нирок він перебуває на процедурі діалізу, а лікарі не дають жодних прогнозів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, пише «Інтерфакс-Україна».

За їхніми даними, наразі Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні. До нього з’їхалися члени сімейного клану, зокрема й з-за кордону.

За словами співрозмовника агентства, на тлі критичного стану Кадирова активізувався процес визначення кандидатури на посаду нового ватажка Чечні.

Джерела зазначають, що серед найбільш імовірних та прийнятних для Кремля кандидатів розглядають Маґомєда Даудова, Апті Алаудінова та старшого сина Рамзана Кадирова — Ахмата Кадирова.

