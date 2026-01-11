У Рамзана Кадырова отказали почки, в Кремле обсуждают, кто может его заменить

Главарь Чечни на диализе — прогнозов нет.

Состояние здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова существенно ухудшилось. Из-за отказа почек он находится на процедуре диализа, а врачи не дают никаких прогнозов. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, пишет «Интерфакс-Украина».

По их данным, сейчас Кадыров находится в собственной больнице в Чечне. К нему съехались члены семейного клана, в том числе и из-за рубежа.

По словам собеседника агентства, на фоне критического состояния Кадырова активизировался процесс определения кандидатуры на пост нового главы Чечни.

Источники отмечают, что среди наиболее вероятных и приемлемых для Кремля кандидатов рассматривают Магомеда Даудова, Апти Алаудинова и старшего сына Рамзана Кадырова — Ахмата Кадырова.

