ЗСУ уразили три бурові установки РФ в Каспійському морі

Збройні сили України також уразили підрозділ ППО ворога.

Підрозділи Сил оборони України уразили три бурових установки корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря, а саме - ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера. Дані об'єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються», - йдеться у заяві.

Крім того, силами оборони було здійснено вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області). Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

«Також, з метою зниження логістичних та бойових спроможностей противника, здійснено вогневе ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області)», - додали у повідомленні.

