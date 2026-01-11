ВСУ поразили три буровые установки РФ в Каспийском море

Вооруженные силы Украины также поразили подразделение ПВО противника.

Фото: gordonua.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подразделения Сил обороны Украины поразили три буровые установки корпорации «Лукойл» в акватории Каспийского моря, а именно — им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера. Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются», — говорится в заявлении.

Кроме того, силами обороны было осуществлено огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в районе населенного пункта Бараничево (ВОТ Луганской области). Данный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.

«Также с целью снижения логистических и боевых возможностей противника осуществлено огневое поражение склада материально-технического подразделения из состава 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (ВОТ Херсонской области)», — добавили в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.