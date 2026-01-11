  1. В Украине

ВСУ поразили три буровые установки РФ в Каспийском море

16:04, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вооруженные силы Украины также поразили подразделение ПВО противника.
ВСУ поразили три буровые установки РФ в Каспийском море
Фото: gordonua.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подразделения Сил обороны Украины поразили три буровые установки корпорации «Лукойл» в акватории Каспийского моря, а именно — им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера. Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются», — говорится в заявлении.

Кроме того, силами обороны было осуществлено огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» в районе населенного пункта Бараничево (ВОТ Луганской области). Данный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.

«Также с целью снижения логистических и боевых возможностей противника осуществлено огневое поражение склада материально-технического подразделения из состава 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (ВОТ Херсонской области)», — добавили в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]