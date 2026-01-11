Сильна магнітна буря накрила Землю 11 січня – поради метеозалежним

Астросиноптики фіксують геомагнітну активність із К-індексом 5,7.

У неділю, 11 січня, на Землі прогнозують сильну магнітну бурю, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Астросиноптики попереджають про геомагнітну активність із К-індексом 5,7, що відповідає високому рівню небезпеки. Про це повідомляє Meteoagent.

За даними сервісу, у цей день очікується магнітна буря червоного рівня. Геомагнітну активність оцінюють за планетарною шкалою К-індексу від 0 до 9. Показники на рівні 5 балів і вище можуть негативно впливати на самопочуття людини.

Зазначається, що під час магнітних бур змінюється атмосферний тиск, через що метеозалежні люди, зокрема люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями та вагітні жінки, можуть відчувати головний біль, втому та підвищений рівень стресу.

Для зменшення впливу магнітної бурі на організм рекомендують:

дотримуватися режиму сну,

харчуватися корисною їжею,

утриматися від вживання алкоголю,

зменшити кількість кави.

Також радять пити більше води та трав’яних чаїв, проводити час на свіжому повітрі, за можливості виїжджати за місто, виконувати помірні фізичні навантаження, уникати конфліктів і стресових ситуацій та більше відпочивати. За потреби варто мати під рукою ліки, призначені лікарем.

