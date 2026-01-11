  1. В Україні

Сильна магнітна буря накрила Землю 11 січня – поради метеозалежним

15:41, 11 січня 2026
Астросиноптики фіксують геомагнітну активність із К-індексом 5,7.
Сильна магнітна буря накрила Землю 11 січня – поради метеозалежним
У неділю, 11 січня, на Землі прогнозують сильну магнітну бурю, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Астросиноптики попереджають про геомагнітну активність із К-індексом 5,7, що відповідає високому рівню небезпеки. Про це повідомляє Meteoagent.

За даними сервісу, у цей день очікується магнітна буря червоного рівня. Геомагнітну активність оцінюють за планетарною шкалою К-індексу від 0 до 9. Показники на рівні 5 балів і вище можуть негативно впливати на самопочуття людини.

Зазначається, що під час магнітних бур змінюється атмосферний тиск, через що метеозалежні люди, зокрема люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями та вагітні жінки, можуть відчувати головний біль, втому та підвищений рівень стресу.

Для зменшення впливу магнітної бурі на організм рекомендують:

  • дотримуватися режиму сну,
  • харчуватися корисною їжею,
  • утриматися від вживання алкоголю,
  • зменшити кількість кави.

Також радять пити більше води та трав’яних чаїв, проводити час на свіжому повітрі, за можливості виїжджати за місто, виконувати помірні фізичні навантаження, уникати конфліктів і стресових ситуацій та більше відпочивати. За потреби варто мати під рукою ліки, призначені лікарем.

