Сильна магнітна буря накрила Землю 11 січня – поради метеозалежним
У неділю, 11 січня, на Землі прогнозують сильну магнітну бурю, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Астросиноптики попереджають про геомагнітну активність із К-індексом 5,7, що відповідає високому рівню небезпеки. Про це повідомляє Meteoagent.
За даними сервісу, у цей день очікується магнітна буря червоного рівня. Геомагнітну активність оцінюють за планетарною шкалою К-індексу від 0 до 9. Показники на рівні 5 балів і вище можуть негативно впливати на самопочуття людини.
Зазначається, що під час магнітних бур змінюється атмосферний тиск, через що метеозалежні люди, зокрема люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями та вагітні жінки, можуть відчувати головний біль, втому та підвищений рівень стресу.
Для зменшення впливу магнітної бурі на організм рекомендують:
- дотримуватися режиму сну,
- харчуватися корисною їжею,
- утриматися від вживання алкоголю,
- зменшити кількість кави.
Також радять пити більше води та трав’яних чаїв, проводити час на свіжому повітрі, за можливості виїжджати за місто, виконувати помірні фізичні навантаження, уникати конфліктів і стресових ситуацій та більше відпочивати. За потреби варто мати під рукою ліки, призначені лікарем.
