Сильная магнитная буря накрыла Землю 11 января – советы метеозависимым

15:41, 11 января 2026
Астросиноптики фиксируют геомагнитную активность с К-индексом 5,7.
В воскресенье, 11 января, на Земле прогнозируют сильную магнитную бурю, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Астросиноптики предупреждают о геомагнитной активности с К-индексом 5,7, что соответствует высокому уровню опасности. Об этом сообщает Meteoagent.

По данным сервиса, в этот день ожидается магнитная буря красного уровня. Геомагнитную активность оценивают по планетарной шкале К-индекса от 0 до 9. Показатели на уровне 5 баллов и выше могут негативно влиять на самочувствие человека.

Отмечается, что во время магнитных бурь меняется атмосферное давление, из-за чего метеозависимые люди, в частности пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины, могут испытывать головную боль, усталость и повышенный уровень стресса.

Для уменьшения влияния магнитной бури на организм рекомендуют:

  • соблюдать режим сна,
  • питаться полезной пищей,
  • воздержаться от употребления алкоголя,
  • уменьшить количество кофе.

Также советуют пить больше воды и травяных чаев, проводить время на свежем воздухе, по возможности выезжать за город, выполнять умеренные физические нагрузки, избегать конфликтов и стрессовых ситуаций и больше отдыхать. При необходимости стоит иметь под рукой лекарства, назначенные врачом.

