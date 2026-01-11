  1. В Україні

У ТЦК пояснили, хто зобов’язаний стати на військовий облік призовників в 2026 році

14:11, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Взяття на облік призовників регламентується 14 статтею Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» , яка передбачає два варіанти процедури.
У ТЦК пояснили, хто зобов’язаний стати на військовий облік призовників в 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закарпатський ОТЦК нагадав, що юнаки, яким в 2026 році виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік призовників з 1 січня до 31 липня прийдешнього року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ця процедура є обов'язковою», - зазначили у ТЦК.

Взяття на облік призовників регламентується 14 статтею Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» , яка передбачає два варіанти процедури:

  1. пройти електронну ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (Резерв+);
  2. особисто прийти до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважні причини не постановки вчасно на облік призовників (документально підтверджені):

- хвороба громадянина України;

- перешкода стихійного характеру;

- проживання (перебування) на тимчасово окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії;

- інші обставини, що позбавили можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста або особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Якщо громадянин не став на облік у відведений термін, він може це зробити лише шляхом особистого звернення до ТЦК та СП.

Наголошуємо, що взяття на військовий облік — це не призов на службу. Це лише організаційна процедура, яка дозволяє встановити обсяг мобілізаційного ресурсу, рівень освіти та інші дані про призовників», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]