У ТЦК пояснили, хто зобов’язаний стати на військовий облік призовників в 2026 році

Закарпатський ОТЦК нагадав, що юнаки, яким в 2026 році виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік призовників з 1 січня до 31 липня прийдешнього року.

«Ця процедура є обов'язковою», - зазначили у ТЦК.

Взяття на облік призовників регламентується 14 статтею Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» , яка передбачає два варіанти процедури:

пройти електронну ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (Резерв+); особисто прийти до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважні причини не постановки вчасно на облік призовників (документально підтверджені):

- хвороба громадянина України;

- перешкода стихійного характеру;

- проживання (перебування) на тимчасово окупованій території України або території України, де ведуться бойові дії;

- інші обставини, що позбавили можливості пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста або особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Якщо громадянин не став на облік у відведений термін, він може це зробити лише шляхом особистого звернення до ТЦК та СП.

Наголошуємо, що взяття на військовий облік — це не призов на службу. Це лише організаційна процедура, яка дозволяє встановити обсяг мобілізаційного ресурсу, рівень освіти та інші дані про призовників», - додали у ТЦК.

