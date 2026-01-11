В ТЦК разъяснили, кто обязан стать на воинский учет призывников в 2026 году
Закарпатский ОТЦК напомнил, что юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет призывников с 1 января по 31 июля предстоящего года.
«Эта процедура является обязательной», — отметили в ТЦК.
Постановка на учет призывников регулируется статьей 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая предусматривает два варианта процедуры:
- пройти электронную идентификацию и уточнение своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (Резерв+);
- лично явиться в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту проживания.
Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний либо к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Уважительные причины непостановки на учет призывников в установленный срок (документально подтвержденные):
- болезнь гражданина Украины;
- препятствия стихийного характера;
- проживание (пребывание) на временно оккупированной территории Украины либо на территории Украины, где ведутся боевые действия;
- другие обстоятельства, которые лишили возможности пройти электронную идентификацию и уточнить свои персональные данные средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста либо лично прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
«Если гражданин не стал на учет в отведенный срок, он может сделать это только путем личного обращения в ТЦК и СП.
Подчеркиваем, что постановка на воинский учет — это не призыв на службу. Это лишь организационная процедура, которая позволяет установить объем мобилизационного ресурса, уровень образования и другие данные о призывниках», — добавили в ТЦК.
