  1. В Украине

В ТЦК разъяснили, кто обязан стать на воинский учет призывников в 2026 году

14:11, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Постановка на учет призывников регулируется статьей 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая предусматривает два варианта процедуры.
В ТЦК разъяснили, кто обязан стать на воинский учет призывников в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский ОТЦК напомнил, что юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет призывников с 1 января по 31 июля предстоящего года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Эта процедура является обязательной», — отметили в ТЦК.

Постановка на учет призывников регулируется статьей 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая предусматривает два варианта процедуры:

  1. пройти электронную идентификацию и уточнение своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (Резерв+);
  2. лично явиться в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту проживания.

Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний либо к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Уважительные причины непостановки на учет призывников в установленный срок (документально подтвержденные):

  • болезнь гражданина Украины;
  • препятствия стихийного характера;
  • проживание (пребывание) на временно оккупированной территории Украины либо на территории Украины, где ведутся боевые действия;
  • другие обстоятельства, которые лишили возможности пройти электронную идентификацию и уточнить свои персональные данные средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста либо лично прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Если гражданин не стал на учет в отведенный срок, он может сделать это только путем личного обращения в ТЦК и СП.

Подчеркиваем, что постановка на воинский учет — это не призыв на службу. Это лишь организационная процедура, которая позволяет установить объем мобилизационного ресурса, уровень образования и другие данные о призывниках», — добавили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК мобилизация воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]