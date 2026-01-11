  1. В Україні

У Києві відновили теплопостачання в 85% будинків після масованої атаки – Олексій Кулеба

15:23, 11 січня 2026
Усі міські котельні працюють, триває перезапуск систем і розповітрення мереж.
У Києві близько 85% багатоповерхових будинків, які раніше залишилися без опалення, вже забезпечені теплом. Також у місті запрацювали всі котельні. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, наразі фахівці здійснюють перезапуск систем теплопостачання та проводять розповітрення мереж, аби тепло рівномірно надходило до квартир.

Кулеба зазначив, що удар по енергетичній інфраструктурі столиці був одним із наймасованіших і стався в період погіршення погодних умов.

Він додав, що енергетики, комунальні служби та ремонтні бригади працюють цілодобово для якнайшвидшого відновлення тепла в оселях киян, а ситуація перебуває під постійним контролем.

