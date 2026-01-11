В Киеве восстановили теплоснабжение в 85% домов после массированной атаки – Алексей Кулеба

Все городские котельные работают, продолжается перезапуск систем и развоздушивание сетей.

В Киеве около 85% многоэтажных домов, которые ранее остались без отопления, уже обеспечены теплом. Также в городе заработали все котельные. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время специалисты осуществляют перезапуск систем теплоснабжения и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры.

Кулеба отметил, что удар по энергетической инфраструктуре столицы был одним из самых массивных и произошел в период ухудшения погодных условий.

Он добавил, что энергетики, коммунальные службы и ремонтные бригады работают круглосуточно для скорейшего восстановления тепла в домах киевлян, а ситуация находится под постоянным контролем.

