  1. В Україні

Понад 60 поїздів Укрзалізниці курсують із затримками

12:59, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Серед затриманих — міжнародні та поїзди далекого сполучення, залізничники працюють над відновленням графіку.
Понад 60 поїздів Укрзалізниці курсують із затримками
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через наслідки нічних ворожих обстрілів понад 60 поїздів курсують із відхиленням від розкладу. Серед них як поїзди внутрішнього сполучення, так і міжнародні маршрути. Про це повідомили в УЗ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Змінений рух мають, зокрема, поїзди:

  • №743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця
  • №119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро
  • №63/64-112/111 Харків, Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм
  • №745/746 Дарниця — Львів — Дарниця
  • №9/10 Київ — Будапешт — Київ
  • №749/750 Київ — Ужгород — Київ
  • №107/108 Київ — Солотвино — Київ
  • №178 Івано-Франківськ — Київ
  • №292/291 Київ — Львів — Київ
  • №52/30 Пшемисль — Київ — Пшемисль
  • №20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм
  • №742/741 Львів — Київ
  • №15/16 Харків — Ворохта — Харків
  • №98/97 Ковель — Київ — Ковель
  • №44/43-50/49 Трускавець, Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ
  • №92/91 Львів — Київ — Львів
  • №29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп
  • №207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці
  • №114 Ужгород — Харків

За даними УЗ, залізничники працюють над усуненням пошкоджень та розробкою оптимальних маршрутів, щоб поїзди якнайшвидше повернулися до графіку. Пасажирів просять враховувати затримки та слідкувати за оновленнями на сайтах перевізника та в додатках для відстеження руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]