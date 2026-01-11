Понад 60 поїздів Укрзалізниці курсують із затримками

Серед затриманих — міжнародні та поїзди далекого сполучення, залізничники працюють над відновленням графіку.

Через наслідки нічних ворожих обстрілів понад 60 поїздів курсують із відхиленням від розкладу. Серед них як поїзди внутрішнього сполучення, так і міжнародні маршрути. Про це повідомили в УЗ.

Змінений рух мають, зокрема, поїзди:

№743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця

№119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро

№63/64-112/111 Харків, Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм

№745/746 Дарниця — Львів — Дарниця

№9/10 Київ — Будапешт — Київ

№749/750 Київ — Ужгород — Київ

№107/108 Київ — Солотвино — Київ

№178 Івано-Франківськ — Київ

№292/291 Київ — Львів — Київ

№52/30 Пшемисль — Київ — Пшемисль

№20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм

№742/741 Львів — Київ

№15/16 Харків — Ворохта — Харків

№98/97 Ковель — Київ — Ковель

№44/43-50/49 Трускавець, Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ

№92/91 Львів — Київ — Львів

№29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп

№207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці

№114 Ужгород — Харків

За даними УЗ, залізничники працюють над усуненням пошкоджень та розробкою оптимальних маршрутів, щоб поїзди якнайшвидше повернулися до графіку. Пасажирів просять враховувати затримки та слідкувати за оновленнями на сайтах перевізника та в додатках для відстеження руху.

