Более 60 поездов Укрзализныци курсируют с задержками
12:59, 11 января 2026
Среди задержанных — международные и поезда дальнего следования, железнодорожники работают над восстановлением графика.
Из-за последствий ночных вражеских обстрелов более 60 поездов курсируют с отклонением от расписания. Среди них как поезда внутреннего сообщения, так и международные маршруты. Об этом сообщили в УЗ.
Изменено движение, в частности, поездов:
- №743/744 Дарница — Славско — Дарница
- №119/120 Днепр — Хелм — Днепр
- №63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм
- №745/746 Дарница — Львов — Дарница
- №9/10 Киев — Будапешт — Киев
- №749/750 Киев — Ужгород — Киев
- №107/108 Киев — Солотвино — Киев
- №178 Ивано-Франковск — Киев
- №292/291 Киев — Львов — Киев
- №52/30 Пшемысль — Киев — Пшемысль
- №20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм
- №742/741 Львов — Киев
- №15/16 Харьков — Ворохта — Харьков
- №98/97 Ковель — Киев — Ковель
- №44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск
- №92/91 Львов — Киев — Львов
- №29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп
- №207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы
- №114 Ужгород — Харьков
По данным УЗ, железнодорожники работают над устранением повреждений и разработкой оптимальных маршрутов, чтобы поезда как можно быстрее вернулись к графику. Пассажиров просят учитывать задержки и следить за обновлениями на сайтах перевозчика и в приложениях для отслеживания движения.
