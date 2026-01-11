  1. В Украине

Более 60 поездов Укрзализныци курсируют с задержками

12:59, 11 января 2026
Среди задержанных — международные и поезда дальнего следования, железнодорожники работают над восстановлением графика.
Более 60 поездов Укрзализныци курсируют с задержками
Из-за последствий ночных вражеских обстрелов более 60 поездов курсируют с отклонением от расписания. Среди них как поезда внутреннего сообщения, так и международные маршруты. Об этом сообщили в УЗ.

Изменено движение, в частности, поездов:

  • №743/744 Дарница — Славско — Дарница
  • №119/120 Днепр — Хелм — Днепр
  • №63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм
  • №745/746 Дарница — Львов — Дарница
  • №9/10 Киев — Будапешт — Киев
  • №749/750 Киев — Ужгород — Киев
  • №107/108 Киев — Солотвино — Киев
  • №178 Ивано-Франковск — Киев
  • №292/291 Киев — Львов — Киев
  • №52/30 Пшемысль — Киев — Пшемысль
  • №20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм
  • №742/741 Львов — Киев
  • №15/16 Харьков — Ворохта — Харьков
  • №98/97 Ковель — Киев — Ковель
  • №44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск
  • №92/91 Львов — Киев — Львов
  • №29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп
  • №207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы
  • №114 Ужгород — Харьков

По данным УЗ, железнодорожники работают над устранением повреждений и разработкой оптимальных маршрутов, чтобы поезда как можно быстрее вернулись к графику. Пассажиров просят учитывать задержки и следить за обновлениями на сайтах перевозчика и в приложениях для отслеживания движения.

Украина Укрзализныця

