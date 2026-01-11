Более 60 поездов Укрзализныци курсируют с задержками

Среди задержанных — международные и поезда дальнего следования, железнодорожники работают над восстановлением графика.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за последствий ночных вражеских обстрелов более 60 поездов курсируют с отклонением от расписания. Среди них как поезда внутреннего сообщения, так и международные маршруты. Об этом сообщили в УЗ.

Изменено движение, в частности, поездов:

№743/744 Дарница — Славско — Дарница

№119/120 Днепр — Хелм — Днепр

№63/64-112/111 Харьков, Изюм — Пшемысль — Харьков, Изюм

№745/746 Дарница — Львов — Дарница

№9/10 Киев — Будапешт — Киев

№749/750 Киев — Ужгород — Киев

№107/108 Киев — Солотвино — Киев

№178 Ивано-Франковск — Киев

№292/291 Киев — Львов — Киев

№52/30 Пшемысль — Киев — Пшемысль

№20-67/19 Варшава, Хелм — Киев — Варшава, Хелм

№742/741 Львов — Киев

№15/16 Харьков — Ворохта — Харьков

№98/97 Ковель — Киев — Ковель

№44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск — Черкассы — Трускавец, Ивано-Франковск

№92/91 Львов — Киев — Львов

№29/27 Ужгород, Чоп — Киев — Ужгород, Чоп

№207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы — Киев — Ивано-Франковск, Черновцы

№114 Ужгород — Харьков

По данным УЗ, железнодорожники работают над устранением повреждений и разработкой оптимальных маршрутов, чтобы поезда как можно быстрее вернулись к графику. Пассажиров просят учитывать задержки и следить за обновлениями на сайтах перевозчика и в приложениях для отслеживания движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.