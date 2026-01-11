  1. Суспільство
Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір в Окленді

13:53, 11 січня 2026
Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала першу нагороду в поточному році.
Українська тенісистка Світоліна виграла престижний турнір в Окленді
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA 250, що відбувся у новозеландському Окленді. У фіналі українка переграла китаянку Ван Сіньюй.

Світоліна здолала Сіньюй у двох сетах. Для Світоліної це 19-й титул WTA у кар'єрі. І перший з квітня 2025 року, коли вона стала переможницею змагань у Руані.

Еліна Світоліна (Україна, 1) — Ван Сіньюй (Китай, 7) 2:0 (6:3, 7:6(6)

«Без сумніву, приємно виграти ще один титул. Особливо після не дуже приємного закінчення минулого року. Ця пауза справді дозволила мені перезавантажитися та повернутися на корт з новою енергією. Я дуже щаслива, що здобула титул тут. Це був приємний тиждень для мене тут.

Приємно зіграти такі поєдинки, як на цьому турнірі, непрості поєдинки. Це дає мотивацію на наступні турніри. Дуже приємно виграти цей турнір», — розповіла Світоліна у флешкоментарі на корті після перемоги.

