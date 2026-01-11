  1. Общество
Украинская теннисистка Свитолина выиграла престижный турнир в Окленде

13:53, 11 января 2026
Украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала первую награду в текущем году.
Украинская теннисистка Свитолина выиграла престижный турнир в Окленде
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 250, который проходил в новозеландском Окленде. В финале украинка обыграла китаянку Ван Синьюй.

Свитолина одолела Синьюй в двух сетах. Для Свитолиной это 19-й титул WTA в карьере и первый с апреля 2025 года, когда она стала победительницей соревнований в Руане.

Элина Свитолина (Украина, 1) — Ван Синьюй (Китай, 7) — 2:0 (6:3, 7:6(6)).

«Без сомнения, приятно выиграть еще один титул. Особенно после не очень приятного окончания прошлого года. Эта пауза действительно позволила мне перезагрузиться и вернуться на корт с новой энергией. Я очень счастлива, что завоевала титул здесь. Это была приятная неделя для меня.

Приятно играть такие матчи, как на этом турнире, непростые поединки. Это дает мотивацию на следующие турниры. Очень приятно выиграть этот турнир», — рассказала Свитолина во флеш-комментарии на корте после победы.

