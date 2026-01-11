Держбюджет 2025 – Данило Гетманцев озвучив, як витрачали кошти держави

Левова частка коштів спрямована на безпеку та оборону, а соціальні сфери недофінансовані.

Касові видатки державного бюджету України у 2025 році склали 5,45 трлн грн, з яких 4,19 трлн грн припадає на загальний фонд. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Порівняно з 2024 роком видатки збільшилися на 21,7% (+0,97 трлн грн), зокрема по загальному фонду — на 20,1% (+0,70 трлн грн). Остаточна структура видатків буде оприлюднена пізніше, однак вже зараз видно, що найбільша частка коштів спрямована на сектор безпеки та оборони. Так, за січень–листопад 2025 року видатки загального фонду на ці цілі склали 2,22 трлн грн, або 62,9% усіх видатків загального фонду.

Разом із тим, аналіз видатків за 11 місяців року (82,6% від річного плану) показує суттєве недофінансування низки соціально важливих сфер: житлово-комунального господарства — 61,2%, економічної діяльності — 66,4%, освіти — 70,8% від уточненого річного плану.

