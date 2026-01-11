  1. В Україні

Держбюджет 2025 – Данило Гетманцев озвучив, як витрачали кошти держави

13:17, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Левова частка коштів спрямована на безпеку та оборону, а соціальні сфери недофінансовані.
Держбюджет 2025 – Данило Гетманцев озвучив, як витрачали кошти держави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касові видатки державного бюджету України у 2025 році склали 5,45 трлн грн, з яких 4,19 трлн грн припадає на загальний фонд. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Порівняно з 2024 роком видатки збільшилися на 21,7% (+0,97 трлн грн), зокрема по загальному фонду — на 20,1% (+0,70 трлн грн). Остаточна структура видатків буде оприлюднена пізніше, однак вже зараз видно, що найбільша частка коштів спрямована на сектор безпеки та оборони. Так, за січень–листопад 2025 року видатки загального фонду на ці цілі склали 2,22 трлн грн, або 62,9% усіх видатків загального фонду.

Разом із тим, аналіз видатків за 11 місяців року (82,6% від річного плану) показує суттєве недофінансування низки соціально важливих сфер: житлово-комунального господарства — 61,2%, економічної діяльності — 66,4%, освіти — 70,8% від уточненого річного плану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюджет держбюджет Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]