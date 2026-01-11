Госбюджет 2025 – Даниил Гетманцев озвучил, как расходовались средства государства

Львиная доля средств направлена на безопасность и оборону, а социальные сферы недофинансированы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассовые расходы государственного бюджета Украины в 2025 году составили 5,45 трлн грн, из которых 4,19 трлн грн приходится на общий фонд. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 21,7% (+0,97 трлн грн), в частности по общему фонду — на 20,1% (+0,70 трлн грн). Окончательная структура расходов будет обнародована позже, однако уже сейчас видно, что наибольшая доля средств направлена на сектор безопасности и обороны. Так, за январь-ноябрь 2025 года расходы общего фонда на эти цели составили 2,22 трлн грн, или 62,9% всех расходов общего фонда.

Вместе с тем, анализ расходов за 11 месяцев года (82,6% от годового плана) показывает существенное недофинансирование ряда социально важных сфер: жилищно-коммунального хозяйства — 61,2%, экономической деятельности — 66,4%, образования — 70,8% от уточненного годового плана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.