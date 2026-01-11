Як повернутися до служби після СЗЧ — покрокова інструкція
Волинський обласний ТЦК оприлюднив покрокову інструкцію повернення до служби після СЗЧ.
Якщо ви прийняли рішення повернутися до служби, у вас є кілька варіантів:
- Звернутися до органів ВСП (Військової служби правопорядку), зокрема до Центрального управління у Києві або до будь-якого зонального відділу.
- Там вам нададуть всю необхідну інформацію про підрозділи, а саме — батальйони резерву.
- Також ви можете самостійно прибути до обраного батальйону резерву.
Чи можна зробити це через застосунок «Армія+»?
Так, це можливо!
- Необхідно подати відповідний рапорт через застосунок Армія+.
- ВСП опрацює ваш запит та допоможе з направленням до батальйону резерву.
- Представники ВСП зв’яжуться з вами, щоб уточнити наявність документів та супроводжуватимуть до місця призначення.
Що потрібно мати з собою?
Для оформлення повернення бажано мати наступний пакет документів:
- Військово-облікові документи.
- Рекомендаційний лист (від частини, де ви хочете служити, за наявності).
- Медичні документи, включаючи висновок ВЛК (військово-лікарської комісії).
Чи можна повернутися у конкретну частину за «відношенням»?
Так, це можливо, але є певні умови:
- Це має бути одна з бойових бригад, що потребує доукомплектування.
- Зверніть увагу: командири батальйонів резерву зазвичай не враховують рекомендаційні листи від частин забезпечення. Таких бійців направляють до частин пріоритетного комплектування.
Де будуть служити особи з обмеженнями за станом здоров'я?
Військові, які мають висновки ВЛК про обмежену придатність, направляються:
- У підрозділи забезпечення.
- Відповідно до рекомендаційного листа, який надає сам військовий.
- Підрозділи забезпечення ТЦК та СП також доукомплектовуються особами, що за станом здоров'я придатні до служби саме у частинах забезпечення.
Що відбувається після прибуття в батальйон резерву?
Коли ви прибуваєте до батальйону:
- Командир видає наказ про включення до списку прибулого особового складу.
- Через правоохоронні органи з’ясовується інформація щодо внесення відомостей про військового до ЄРДР для подальшого врегулювання правового статусу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.