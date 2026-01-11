  1. В Україні

Як повернутися до служби після СЗЧ — покрокова інструкція

15:59, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ТЦК пояснили, куди звертатися, щоб повернутися до служби.
Як повернутися до служби після СЗЧ — покрокова інструкція
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК оприлюднив покрокову інструкцію повернення до служби після СЗЧ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Якщо ви прийняли рішення повернутися до служби, у вас є кілька варіантів:

  • Звернутися до органів ВСП (Військової служби правопорядку), зокрема до Центрального управління у Києві або до будь-якого зонального відділу.
  • Там вам нададуть всю необхідну інформацію про підрозділи, а саме — батальйони резерву.
  • Також ви можете самостійно прибути до обраного батальйону резерву.

Чи можна зробити це через застосунок «Армія+»?

Так, це можливо!

  • Необхідно подати відповідний рапорт через застосунок Армія+.
  • ВСП опрацює ваш запит та допоможе з направленням до батальйону резерву.
  • Представники ВСП зв’яжуться з вами, щоб уточнити наявність документів та супроводжуватимуть до місця призначення.

Що потрібно мати з собою?

Для оформлення повернення бажано мати наступний пакет документів:

  • Військово-облікові документи.
  • Рекомендаційний лист (від частини, де ви хочете служити, за наявності).
  • Медичні документи, включаючи висновок ВЛК (військово-лікарської комісії).

Чи можна повернутися у конкретну частину за «відношенням»?

Так, це можливо, але є певні умови:

  • Це має бути одна з бойових бригад, що потребує доукомплектування.
  • Зверніть увагу: командири батальйонів резерву зазвичай не враховують рекомендаційні листи від частин забезпечення. Таких бійців направляють до частин пріоритетного комплектування.

Де будуть служити особи з обмеженнями за станом здоров'я?

Військові, які мають висновки ВЛК про обмежену придатність, направляються:

  • У підрозділи забезпечення.
  • Відповідно до рекомендаційного листа, який надає сам військовий.
  • Підрозділи забезпечення ТЦК та СП також доукомплектовуються особами, що за станом здоров'я придатні до служби саме у частинах забезпечення.

Що відбувається після прибуття в батальйон резерву?

Коли ви прибуваєте до батальйону:

  1. Командир видає наказ про включення до списку прибулого особового складу.
  2. Через правоохоронні органи з’ясовується інформація щодо внесення відомостей про військового до ЄРДР для подальшого врегулювання правового статусу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військовослужбовці ТЦК СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]