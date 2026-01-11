Як повернутися до служби після СЗЧ — покрокова інструкція

У ТЦК пояснили, куди звертатися, щоб повернутися до служби.

Фото: ukrinform.com

Волинський обласний ТЦК оприлюднив покрокову інструкцію повернення до служби після СЗЧ.

Якщо ви прийняли рішення повернутися до служби, у вас є кілька варіантів:

Звернутися до органів ВСП (Військової служби правопорядку), зокрема до Центрального управління у Києві або до будь-якого зонального відділу.

Там вам нададуть всю необхідну інформацію про підрозділи, а саме — батальйони резерву.

Також ви можете самостійно прибути до обраного батальйону резерву.

Чи можна зробити це через застосунок «Армія+»?

Так, це можливо!

Необхідно подати відповідний рапорт через застосунок Армія+.

ВСП опрацює ваш запит та допоможе з направленням до батальйону резерву.

Представники ВСП зв’яжуться з вами, щоб уточнити наявність документів та супроводжуватимуть до місця призначення.

Що потрібно мати з собою?

Для оформлення повернення бажано мати наступний пакет документів:

Військово-облікові документи.

Рекомендаційний лист (від частини, де ви хочете служити, за наявності).

Медичні документи, включаючи висновок ВЛК (військово-лікарської комісії).

Чи можна повернутися у конкретну частину за «відношенням»?

Так, це можливо, але є певні умови:

Це має бути одна з бойових бригад, що потребує доукомплектування.

Зверніть увагу: командири батальйонів резерву зазвичай не враховують рекомендаційні листи від частин забезпечення. Таких бійців направляють до частин пріоритетного комплектування.

Де будуть служити особи з обмеженнями за станом здоров'я?

Військові, які мають висновки ВЛК про обмежену придатність, направляються:

У підрозділи забезпечення.

Відповідно до рекомендаційного листа, який надає сам військовий.

Підрозділи забезпечення ТЦК та СП також доукомплектовуються особами, що за станом здоров'я придатні до служби саме у частинах забезпечення.

Що відбувається після прибуття в батальйон резерву?

Коли ви прибуваєте до батальйону:

Командир видає наказ про включення до списку прибулого особового складу. Через правоохоронні органи з’ясовується інформація щодо внесення відомостей про військового до ЄРДР для подальшого врегулювання правового статусу.

