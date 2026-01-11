Как вернуться к службе после СЗЧ — пошаговая инструкция

В ТЦК разъяснили, куда обращаться, чтобы вернуться к службе.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК опубликовал пошаговую инструкцию возвращения к службе после СЗЧ.

Если вы приняли решение вернуться к службе, у вас есть несколько вариантов:

Обратиться в органы ВСП (Военной службы правопорядка), в частности в Центральное управление в Киеве либо в любой зональный отдел.

Там вам предоставят всю необходимую информацию о подразделениях, а именно — о батальонах резерва.

Также вы можете самостоятельно прибыть в выбранный батальон резерва.

Можно ли сделать это через приложение «Армия+»?

Да, это возможно.

Необходимо подать соответствующий рапорт через приложение «Армия+».

ВСП обработает ваш запрос и поможет с направлением в батальон резерва.

Представители ВСП свяжутся с вами для уточнения наличия документов и будут сопровождать к месту назначения.

Что нужно иметь с собой?

Для оформления возвращения желательно иметь следующий пакет документов:

Военно-учетные документы.

Рекомендательное письмо (из части, где вы хотите служить, при наличии).

Медицинские документы, включая заключение ВЛК (военно-врачебной комиссии).

Можно ли вернуться в конкретную часть по «отношению»?

Да, это возможно, однако существуют определенные условия:

Это должна быть одна из боевых бригад, которая нуждается в доукомплектовании.

Обратите внимание: командиры батальонов резерва, как правило, не учитывают рекомендательные письма от частей обеспечения. Таких военнослужащих направляют в части приоритетного комплектования.

Где будут служить лица с ограничениями по состоянию здоровья?

Военнослужащие, имеющие заключение ВЛК об ограниченной годности, направляются:

В подразделения обеспечения.

В соответствии с рекомендательным письмом, которое предоставляет сам военнослужащий.

Подразделения обеспечения ТЦК и СП также доукомплектовываются лицами, которые по состоянию здоровья пригодны к службе именно в частях обеспечения.

Что происходит после прибытия в батальон резерва?

После прибытия в батальон:

Командир издает приказ о включении прибывшего в списки личного состава.

Через правоохранительные органы выясняется информация о внесении сведений о военнослужащем в ЕРДР для дальнейшего урегулирования его правового статуса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.