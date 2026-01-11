Как вернуться к службе после СЗЧ — пошаговая инструкция
Волынский областной ТЦК опубликовал пошаговую инструкцию возвращения к службе после СЗЧ.
Если вы приняли решение вернуться к службе, у вас есть несколько вариантов:
- Обратиться в органы ВСП (Военной службы правопорядка), в частности в Центральное управление в Киеве либо в любой зональный отдел.
- Там вам предоставят всю необходимую информацию о подразделениях, а именно — о батальонах резерва.
- Также вы можете самостоятельно прибыть в выбранный батальон резерва.
Можно ли сделать это через приложение «Армия+»?
Да, это возможно.
- Необходимо подать соответствующий рапорт через приложение «Армия+».
- ВСП обработает ваш запрос и поможет с направлением в батальон резерва.
- Представители ВСП свяжутся с вами для уточнения наличия документов и будут сопровождать к месту назначения.
Что нужно иметь с собой?
Для оформления возвращения желательно иметь следующий пакет документов:
- Военно-учетные документы.
- Рекомендательное письмо (из части, где вы хотите служить, при наличии).
- Медицинские документы, включая заключение ВЛК (военно-врачебной комиссии).
Можно ли вернуться в конкретную часть по «отношению»?
Да, это возможно, однако существуют определенные условия:
- Это должна быть одна из боевых бригад, которая нуждается в доукомплектовании.
- Обратите внимание: командиры батальонов резерва, как правило, не учитывают рекомендательные письма от частей обеспечения. Таких военнослужащих направляют в части приоритетного комплектования.
Где будут служить лица с ограничениями по состоянию здоровья?
Военнослужащие, имеющие заключение ВЛК об ограниченной годности, направляются:
- В подразделения обеспечения.
- В соответствии с рекомендательным письмом, которое предоставляет сам военнослужащий.
- Подразделения обеспечения ТЦК и СП также доукомплектовываются лицами, которые по состоянию здоровья пригодны к службе именно в частях обеспечения.
Что происходит после прибытия в батальон резерва?
После прибытия в батальон:
Командир издает приказ о включении прибывшего в списки личного состава.
Через правоохранительные органы выясняется информация о внесении сведений о военнослужащем в ЕРДР для дальнейшего урегулирования его правового статуса.
