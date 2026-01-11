  1. В Украине

Как вернуться к службе после СЗЧ — пошаговая инструкция

15:59, 11 января 2026
В ТЦК разъяснили, куда обращаться, чтобы вернуться к службе.
Фото: ukrinform.com
Волынский областной ТЦК опубликовал пошаговую инструкцию возвращения к службе после СЗЧ.

Если вы приняли решение вернуться к службе, у вас есть несколько вариантов:

  • Обратиться в органы ВСП (Военной службы правопорядка), в частности в Центральное управление в Киеве либо в любой зональный отдел.
  • Там вам предоставят всю необходимую информацию о подразделениях, а именно — о батальонах резерва.
  • Также вы можете самостоятельно прибыть в выбранный батальон резерва.

Можно ли сделать это через приложение «Армия+»?

Да, это возможно.

  • Необходимо подать соответствующий рапорт через приложение «Армия+».
  • ВСП обработает ваш запрос и поможет с направлением в батальон резерва.
  • Представители ВСП свяжутся с вами для уточнения наличия документов и будут сопровождать к месту назначения.

Что нужно иметь с собой?

Для оформления возвращения желательно иметь следующий пакет документов:

  • Военно-учетные документы.
  • Рекомендательное письмо (из части, где вы хотите служить, при наличии).
  • Медицинские документы, включая заключение ВЛК (военно-врачебной комиссии).

Можно ли вернуться в конкретную часть по «отношению»?

Да, это возможно, однако существуют определенные условия:

  • Это должна быть одна из боевых бригад, которая нуждается в доукомплектовании.
  • Обратите внимание: командиры батальонов резерва, как правило, не учитывают рекомендательные письма от частей обеспечения. Таких военнослужащих направляют в части приоритетного комплектования.

Где будут служить лица с ограничениями по состоянию здоровья?

Военнослужащие, имеющие заключение ВЛК об ограниченной годности, направляются:

  • В подразделения обеспечения.
  • В соответствии с рекомендательным письмом, которое предоставляет сам военнослужащий.
  • Подразделения обеспечения ТЦК и СП также доукомплектовываются лицами, которые по состоянию здоровья пригодны к службе именно в частях обеспечения.

Что происходит после прибытия в батальон резерва?

После прибытия в батальон:

Командир издает приказ о включении прибывшего в списки личного состава.

Через правоохранительные органы выясняется информация о внесении сведений о военнослужащем в ЕРДР для дальнейшего урегулирования его правового статуса.

военнослужащие ТЦК СЗЧ

