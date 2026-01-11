Мінімальна зарплата – понад 50 тисяч, – Свириденко відповіла на петицію про підвищення виплат військовим

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у відповіді на петицію №41/009010-25еп від 23 грудня 2025 року щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців заявила, що нова система контрактів має стати чинником підвищення мотивації особового складу.

За її словами, мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця Збройних сил України, який виконує бойові завдання, наразі становить понад 50 тисяч гривень на місяць.

«Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця Збройних сил, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 000 гривень на місяць. Одночасно повідомляємо, що пріоритетом бюджету є безпека і оборона. Усі власні надходження уряд спрямовує на сили оборони - забезпечення озброєнням, технікою, боєприпасами, грошове забезпечення військових та підтримку їх родин, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів», – зазначила Свириденко.

Крім того, прем’єр-міністр повідомила, що уряд надіслав до Верховної Ради законопроєкт щодо переходу сил оборони на комплектування за контрактом шляхом запровадження мотиваційних контрактів.

У відповіді на петицію зазначається, що нова система контрактів має стати ключовим чинником у підвищенні мотивації особового складу, забезпеченні стабільності професійної армії та оновленні системи мотиваційних виплат для осіб, які укладатимуть контракти відповідно до осучасненого законодавства з питань проходження військової служби.

