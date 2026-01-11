Минимальная зарплата – более 50 тысяч, – Свириденко ответила на петицию о повышении выплат военным

Премьер-министр заявила о приоритете обороны в бюджете и сообщила о законопроекте по мотивационным контрактам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко в ответе на петицию №41/009010-25еп от 23 декабря 2025 года о повышении денежного обеспечения военнослужащих заявила, что новая система контрактов должна стать фактором повышения мотивации личного состава.

По ее словам, минимальный размер денежного обеспечения военнослужащего Вооруженных сил Украины, выполняющего боевые задачи, в настоящее время составляет более 50 тысяч гривен в месяц.

«Минимальный размер денежного обеспечения военнослужащего Вооруженных сил, выполняющего боевые задачи, на сегодняшний день составляет более 50 000 гривен в месяц. Одновременно сообщаем, что приоритетом бюджета является безопасность и оборона. Все собственные поступления правительство направляет на силы обороны - обеспечение вооружением, техникой, боеприпасами, денежное обеспечение военных и поддержку их семей, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов», - отметила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что правительство направило в Верховную Раду законопроект о переходе сил обороны на комплектование по контракту путем введения мотивационных контрактов.

В ответе на петицию отмечается, что новая система контрактов должна стать ключевым фактором в повышении мотивации личного состава, обеспечении стабильности профессиональной армии и обновлении системы мотивационных выплат для лиц, которые будут заключать контракты в соответствии с обновленным законодательством по вопросам прохождения военной службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.