  1. В Украине

Минимальная зарплата – более 50 тысяч, – Свириденко ответила на петицию о повышении выплат военным

15:05, 11 января 2026
Премьер-министр заявила о приоритете обороны в бюджете и сообщила о законопроекте по мотивационным контрактам.
Минимальная зарплата – более 50 тысяч, – Свириденко ответила на петицию о повышении выплат военным
Премьер-министр Юлия Свириденко в ответе на петицию №41/009010-25еп от 23 декабря 2025 года о повышении денежного обеспечения военнослужащих заявила, что новая система контрактов должна стать фактором повышения мотивации личного состава.

По ее словам, минимальный размер денежного обеспечения военнослужащего Вооруженных сил Украины, выполняющего боевые задачи, в настоящее время составляет более 50 тысяч гривен в месяц.

«Минимальный размер денежного обеспечения военнослужащего Вооруженных сил, выполняющего боевые задачи, на сегодняшний день составляет более 50 000 гривен в месяц. Одновременно сообщаем, что приоритетом бюджета является безопасность и оборона. Все собственные поступления правительство направляет на силы обороны - обеспечение вооружением, техникой, боеприпасами, денежное обеспечение военных и поддержку их семей, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов», - отметила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что правительство направило в Верховную Раду законопроект о переходе сил обороны на комплектование по контракту путем введения мотивационных контрактов.

В ответе на петицию отмечается, что новая система контрактов должна стать ключевым фактором в повышении мотивации личного состава, обеспечении стабильности профессиональной армии и обновлении системы мотивационных выплат для лиц, которые будут заключать контракты в соответствии с обновленным законодательством по вопросам прохождения военной службы.

военные Кабинет Министров Украины петиция Юлия Свириденко

