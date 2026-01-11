Підвищення пенсій у січня — хто та скільки отримає

У січні деяким категоріям громадян перерахують пенсії.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» передбачено в 2026 році соціальних стандартів, зокрема розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Так, з 1 січня 2026 року збільшується розмір мінімальної заробітної плати з 8000 грн до 8647 грн., що є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж 30 років у жінок та 35 років відповідно у чоловіків.

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадало, що розмір пенсії з 1 січня 2026 року у таких осіб не може бути меншим за 40% мінімальної заробітної плати, згідно частини другої статті 28 Закону України від 09.07.2003 № 1058- IV “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, тобто 3458,80 гривень.

Особам, які досягли 70 річного і до досягнення ними 75 річного віку виплачується компенсаційна виплата в розмірі 300 грн; яким виповнилося 75 років і до досягнення ними 80 річного віку – 456 грн; яким виповнилося 80 років і більше – 570 грн. Вказана виплата встановлюється в разі, якщо розмір пенсійної виплати не досягає 10340,35 грн.

Також, з урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня збільшено розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зокрема тим, кому починаючи з 2014 року присвоєно звання Герой України з врученням ордену “Золота Зірка”, кавалерам орденів Богдана Хмельницького, “За мужність”, княгині Ольги, тим, кого нагороджено відзнакою Президента України “Хрест бойових заслуг”.

Відповідно до статті 7 Закону з 1 січня зросте розмір прожиткового мінімуму з 2361 гривні до 2595 гривень, що є підставою для перерахунку мінімального та максимального розмірів пенсійної виплати та складових пенсії, розміри яких обчислюються, виходячи з прожиткового мінімуму.

Для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, розмір мінімальної пенсії за віком зростає на 234 гривні та становить 2595 гривень.

Для непрацюючих пенсіонерів, які мають страховий стаж понад встановлену норму 30 років у жінок та 35 років у чоловіків перераховано доплату за понаднормативний стаж, за кожний рік страхового стажу понад зазначений пенсія збільшується на 1% величини 2595 гривень.

Особам, які працюють, розміри зазначених виплат збільшаться тільки за умови звільнення.

Відповідно максимальний розмір становить 25950 гривень, тобто 10 прожиткових мінімумів.

Незалежно від факту роботи з 1 січня перераховано розміри:

- мінімальні пенсії шахтарям та сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника;

- підвищення ветеранам війни;

- підвищення жертвам нацистських переслідувань;

- пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Усі перерахунки з 1 січня проведено в автоматичному режимі, без додаткового звернення до органів Пенсійного фонду України.

