Повышение пенсий в январе — кто и сколько получит

В январе для некоторых категорий граждан будет произведен перерасчет пенсий.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» предусмотрено в 2026 году изменение социальных стандартов, в частности размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Так, с 1 января 2026 года увеличивается размер минимальной заработной платы с 8000 грн до 8647 грн, что является основанием для перерасчета минимального размера пенсии неработающим лицам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж: 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило, что размер пенсии с 1 января 2026 года у таких лиц не может быть меньше 40% минимальной заработной платы, согласно части второй статьи 28 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», то есть 3458,80 гривны.

Лицам, достигшим 70 лет и до достижения 75-летнего возраста, выплачивается компенсационная выплата в размере 300 грн; тем, кому исполнилось 75 лет и до достижения 80-летнего возраста — 456 грн; лицам, которым исполнилось 80 лет и более — 570 грн. Указанная выплата устанавливается в случае, если размер пенсионной выплаты не достигает 10 340,35 грн.

Также, с учетом нового размера минимальной заработной платы, с 1 января увеличен размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством, в частности тем, кому начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», кавалерам орденов Богдана Хмельницкого, «За мужество», княгини Ольги, а также тем, кто награжден отличием Президента Украины «Крест боевых заслуг».

В соответствии со статьей 7 Закона с 1 января увеличится размер прожиточного минимума с 2361 гривны до 2595 гривен, что является основанием для перерасчета минимального и максимального размеров пенсионной выплаты и составляющих пенсии, размеры которых исчисляются исходя из прожиточного минимума.

Для неработающих пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, размер минимальной пенсии по возрасту увеличивается на 234 гривны и составляет 2595 гривен.

Для неработающих пенсионеров, имеющих страховой стаж сверх установленной нормы — 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин — произведен перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж: за каждый год страхового стажа сверх указанного пенсия увеличивается на 1% величины 2595 гривен.

Лицам, которые работают, размеры указанных выплат увеличатся только при условии увольнения.

Соответственно, максимальный размер пенсии составляет 25 950 гривен, то есть 10 прожиточных минимумов.

Независимо от факта работы с 1 января произведен перерасчет размеров:

минимальных пенсий шахтерам и семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

повышений ветеранам войны;

повышений жертвам нацистских преследований;

пенсий за особые заслуги перед Украиной.

Все перерасчеты с 1 января проведены в автоматическом режиме, без дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда Украины.

