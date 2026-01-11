Міністр оборони Британії Гілі не проти викрасти Путіна, щоб покарати його за воєнні злочини

Джон Гілі заявив, що Путіна потрібно притягнути до відповідальності за всі злочини.

Фото: kyivindependent.com

Міністр оборони Британії Джон Гілі не проти викрасти Путіна, щоб притягнути його до відповідальності за воєнні злочини, пише Telegraph.

За його словами, воєнні злочини РФ включають «те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України», а також «викрадення деяких українських дітей, яких я зустрів в Ірпені».

Вказуючи на пошкоджену дроном київську будівлю за його спиною, Гілі сказав, що вона розповідає все, що потрібно знати про «Путіна і його рішучість не тільки вести війну проти України, але й націлюватися на цивільних осіб, міста, інфраструктуру, від якої люди абсолютно критично залежать в середині зими».

«Цього чоловіка потрібно зупинити. Цю війну потрібно зупинити. І наша місія полягає в тому, щоб підтримати Україну в її сьогоднішній боротьбі та допомогти забезпечити мир на цей момент», – додав він.

