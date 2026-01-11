Міністр оборони Британії Гілі не проти викрасти Путіна, щоб покарати його за воєнні злочини
Міністр оборони Британії Джон Гілі не проти викрасти Путіна, щоб притягнути його до відповідальності за воєнні злочини, пише Telegraph.
За його словами, воєнні злочини РФ включають «те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України», а також «викрадення деяких українських дітей, яких я зустрів в Ірпені».
Вказуючи на пошкоджену дроном київську будівлю за його спиною, Гілі сказав, що вона розповідає все, що потрібно знати про «Путіна і його рішучість не тільки вести війну проти України, але й націлюватися на цивільних осіб, міста, інфраструктуру, від якої люди абсолютно критично залежать в середині зими».
«Цього чоловіка потрібно зупинити. Цю війну потрібно зупинити. І наша місія полягає в тому, щоб підтримати Україну в її сьогоднішній боротьбі та допомогти забезпечити мир на цей момент», – додав він.
