Министр обороны Британии Хили не против похитить Путина, чтобы наказать его за военные преступления

16:17, 11 января 2026
Джон Хили заявил, что Путина необходимо привлечь к ответственности за все преступления.
Фото: kyivindependent.com
Министр обороны Британии Джон Хили не прочь похитить Путина, чтобы привлечь его к ответственности за военные преступления, пишет Telegraph.

По его словам, военные преступления РФ включают «то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину», а также «похищение некоторых украинских детей, которых я встретил в Ирпене».

Указывая на поврежденное дроном киевское здание за его спиной, Хили сказал, что оно говорит все, что нужно знать о «Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и нацеливаться на гражданских лиц, города, инфраструктуру, от которой люди абсолютно критически зависят в разгар зимы».

«Этого человека нужно остановить. Эту войну нужно остановить. И наша миссия заключается в том, чтобы поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь обеспечить мир в дальнейшем», — добавил он.

