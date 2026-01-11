У Фінляндії український автобус злетів у кювет на кільцевій розв’язці

Аварія сталася на кільцевій розв’язці у Північній Пог’янмаа.

У фінській провінції Північна Пог’янмаа у неділю український автобус, переповнений пасажирами, з’їхав у кювет.

За повідомленням Yle, інцидент стався на кільцевій розв’язці в місті Ії. Поліція зазначила, що автобус рухався на занадто високій швидкості. Попри екстрене гальмування, він врізався у середину кільцевої розв’язки та злетів у кювет.

В автобусі перебували численні пасажири, проте, на щастя, унаслідок аварії ніхто не постраждав.

