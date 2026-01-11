В Финляндии украинский автобус слетел в кювет на кольцевой развязке

Авария произошла на кольцевой развязке в Северной Погьянмаа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В финской провинции Северная Погьянмаа в воскресенье украинский автобус, переполненный пассажирами, съехал в кювет.

По сообщению Yle, инцидент произошел на кольцевой развязке в городе Ии. Полиция отметила, что автобус двигался на слишком высокой скорости. Несмотря на экстренное торможение, он врезался в середину кольцевой развязки и слетел в кювет.

В автобусе находились многочисленные пассажиры, однако, к счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.