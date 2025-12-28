  1. В Украине

Встреча Трампа и Зеленского — лидеры проводят пресс-конференцию после переговоров

23:52, 28 декабря 2025
В целом переговоры во Флориде между украинской и американской делегациями продолжались более двух часов.
В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Перед встречей лидеры сделали несколько важных заявлений.

В целом переговоры продолжались более двух часов.

После переговоров Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят пресс-конференцию.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

