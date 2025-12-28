Встреча Трампа и Зеленского — лидеры проводят пресс-конференцию после переговоров
23:52, 28 декабря 2025
В целом переговоры во Флориде между украинской и американской делегациями продолжались более двух часов.
В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Перед встречей лидеры сделали несколько важных заявлений.
В целом переговоры продолжались более двух часов.
После переговоров Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят пресс-конференцию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.