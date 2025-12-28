  1. В мире

Более двух часов за закрытыми дверями: Зеленский и Трамп завершили встречу

23:39, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во Флориде завершилась встреча Трампа и Зеленского.
Более двух часов за закрытыми дверями: Зеленский и Трамп завершили встречу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Встреча украинской и американской делегаций в США с участием президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась. Переговоры длились более двух часов. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

По данным издания РБК-Украина, ссылающегося на свои источники, «это была одна из важнейших и наиболее содержательных встреч за все время» и «в дальнейшем есть, что обрабатывать».

После встречи Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

Как пишет итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на слова главы МИД Италии Антонио Таяни, среди участников беседы была и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее в сети были опубликованы фото состава делегаций Трампа и Зеленского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]