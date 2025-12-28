Более двух часов за закрытыми дверями: Зеленский и Трамп завершили встречу
Встреча украинской и американской делегаций в США с участием президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершилась. Переговоры длились более двух часов. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.
По данным издания РБК-Украина, ссылающегося на свои источники, «это была одна из важнейших и наиболее содержательных встреч за все время» и «в дальнейшем есть, что обрабатывать».
После встречи Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами.
Как пишет итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на слова главы МИД Италии Антонио Таяни, среди участников беседы была и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Ранее в сети были опубликованы фото состава делегаций Трампа и Зеленского.
