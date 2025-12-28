Стейк, торт Трампа и делегации: кто представлял США и Украину на переговорах

Делегации Украины и США провели переговоры во Флориде.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 28 декабря во Флориде прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

В сети были опубликованы фото состава делегаций Трампа и Зеленского.

США представлены следующим составом:

государственный секретарь США Марко Рубио

министр обороны Пит Хегсет

руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз

председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн

спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер

Украина представлена следующим составом:

секретарь СНБО Рустем Умеров

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица

внештатный советник ОП Александр Бевз

министр экономики Алексей Соболев

посол Украины в США Ольга Стефанишина

Украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.