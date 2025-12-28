Трамп и Зеленский встретились во Флориде — ключевые заявления лидеров

Американский лидер заявил, что «гарантии безопасности для Украины будут очень сильными».

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа перед началом переговоров делегаций Украины и США, который сейчас продолжаются.

«Слишком много людей погибло, и я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение. Я действительно верю, что у нас есть предпосылки для сделки, которая будет выгодной для Украины, выгодной для всех. Нет ничего важнее», — сказал Трамп.

«Европейцы очень хорошо к этому приложили усилия, они все хотят закончить войну в Украине», — сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что у него нет дедлайнов.

«Я просто хочу закончить эту войну. Никто даже не знает, что будет сказано в соглашении о безопасности. Но соглашение о безопасности будет — и это будет сильное соглашение», — добавил американский президент.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «План из 20 пунктов — очень важен, мы должны его обсудить. Наши команды работали над стратегией того, как шаг за шагом приблизить мир. И мы обсудим эту стратегию».

Он добавил, что команды уже обсудили около 90% плана.

Зеленский поблагодарил Трампа и заявил, что надеется на как можно более скорое установление мира.

Его спросили о возможных территориальных уступках со стороны Украины, однако Зеленский уклонился от прямого ответа, сообщив лишь, что и этот вопрос будет обсуждаться сегодня.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить Путину после того, как проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я также наберу Путину после этой встречи, мы продолжим переговоры», — заявил он.

На вопрос об ударах РФ по Украине Трамп ответил, что это не свидетельствует о несерьезности намерений Кремля. Он заявил, что Путин настроен серьезно, и подчеркнул, что Украина также наносит мощные удары по территории России.

«Я думаю, что и Украина наносила сильные удары. Я не расцениваю это негативно, я думаю, им это было необходимо. В последнее время на Московии звучали громкие взрывы, и это пришло не из Конго и не из США, а из Украины», — сказал Трамп.

После завершения переговоров Трамп и Зеленский планируют телефонные разговоры с европейскими лидерами.

