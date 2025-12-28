  1. Общество

Как хранить продукты при отключении электроэнергии — советы Госпродпотребслужбы

23:29, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Госпродпотребслужба с учетом рекомендаций Минздрава дала гражданам и субъектам хозяйствования несколько советов по правильному хранению продуктов во время отключения электроэнергии.
Как хранить продукты при отключении электроэнергии — советы Госпродпотребслужбы
Фото: dpss.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы ежедневно успешно преодолевают вызовы, которые принесла в нашу жизнь вооруженная агрессия рф. Один из них — регулярное отсутствие электроэнергии в течение определенного времени.

С целью недопущения пищевых отравлений из-за потребления пищевых продуктов, которые могут быть опасными вследствие нарушения температурных условий их хранения, Госпродпотребслужба с учетом рекомендаций Минздрава дала гражданам и субъектам хозяйствования несколько советов:

  • не готовьте блюда впрок, приготовленные блюда желательно употреблять сразу (не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа);
  • при отключении электроэнергии держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, так как в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике и до 48 часов — в полностью заполненной морозильной камере (24 часа — в наполовину пустой морозильной камере);
  • в случае отсутствия электроэнергии в течение 4 часов и дольше пищевые продукты лучше сгруппировать вместе в морозильной камере. В холодильнике должна быть температура +4 °С или ниже, в морозильной камере — не выше -4 °С;
  • если у вас есть сомнения в безопасности пищи — не проверяйте ее на вкус, лучше выбросьте сразу;
  • избавьтесь от продуктов, которые быстро портятся (касается мяса, рыбы, нарезанных фруктов и овощей, яиц, молочных продуктов и их остатков), если они хранились более 4 часов без электроэнергии или источника холода;
  • продукты, которые имеют температуру не выше +4 °С или на которых сохраняются ледяные кристаллы, можно безопасно повторно заморозить или приготовить;
  • не размораживайте продукты при комнатной температуре;
  • при хранении отделяйте сырые продукты от готовых;
  • храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами;
  • тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты;
  • доводите блюда до кипения, чтобы они готовились при температуре не ниже 70 °С;
  • используйте чистую или очищенную воду — желательно бутилированную питьевую воду промышленного производства или воду из проверенных источников, предварительно подвергнув ее дополнительному кипячению.

Также важно соблюдать следующие гигиенические требования:

  • мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить пищу;
  • мойте руки после посещения туалета;
  • при отсутствии воды во время отключения света в вашем доме можно воспользоваться спиртосодержащими санитайзерами для рук или влажными салфетками для рук;
  • вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонную утварь, которые используете для приготовления пищи;
  • тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми. Для этого на случай отсутствия водоснабжения также стоит иметь запас чистой бутилированной питьевой воды промышленного производства;
  • защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]