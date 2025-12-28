Как хранить продукты при отключении электроэнергии — советы Госпродпотребслужбы

Госпродпотребслужба с учетом рекомендаций Минздрава дала гражданам и субъектам хозяйствования несколько советов по правильному хранению продуктов во время отключения электроэнергии.

Украинцы ежедневно успешно преодолевают вызовы, которые принесла в нашу жизнь вооруженная агрессия рф. Один из них — регулярное отсутствие электроэнергии в течение определенного времени.

С целью недопущения пищевых отравлений из-за потребления пищевых продуктов, которые могут быть опасными вследствие нарушения температурных условий их хранения, Госпродпотребслужба с учетом рекомендаций Минздрава дала гражданам и субъектам хозяйствования несколько советов:

не готовьте блюда впрок, приготовленные блюда желательно употреблять сразу (не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа);

при отключении электроэнергии держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, так как в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике и до 48 часов — в полностью заполненной морозильной камере (24 часа — в наполовину пустой морозильной камере);

в случае отсутствия электроэнергии в течение 4 часов и дольше пищевые продукты лучше сгруппировать вместе в морозильной камере. В холодильнике должна быть температура +4 °С или ниже, в морозильной камере — не выше -4 °С;

если у вас есть сомнения в безопасности пищи — не проверяйте ее на вкус, лучше выбросьте сразу;

избавьтесь от продуктов, которые быстро портятся (касается мяса, рыбы, нарезанных фруктов и овощей, яиц, молочных продуктов и их остатков), если они хранились более 4 часов без электроэнергии или источника холода;

продукты, которые имеют температуру не выше +4 °С или на которых сохраняются ледяные кристаллы, можно безопасно повторно заморозить или приготовить;

не размораживайте продукты при комнатной температуре;

при хранении отделяйте сырые продукты от готовых;

храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами;

тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты;

доводите блюда до кипения, чтобы они готовились при температуре не ниже 70 °С;

используйте чистую или очищенную воду — желательно бутилированную питьевую воду промышленного производства или воду из проверенных источников, предварительно подвергнув ее дополнительному кипячению.

Также важно соблюдать следующие гигиенические требования:

мойте руки перед тем, как брать продукты или готовить пищу;

мойте руки после посещения туалета;

при отсутствии воды во время отключения света в вашем доме можно воспользоваться спиртосодержащими санитайзерами для рук или влажными салфетками для рук;

вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонную утварь, которые используете для приготовления пищи;

тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если будете употреблять их сырыми. Для этого на случай отсутствия водоснабжения также стоит иметь запас чистой бутилированной питьевой воды промышленного производства;

защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.

