  1. Общество
  2. / В Украине

Нужно ли переоформлять договор на добровольные пенсионные взносы в 2026 году

23:00, 28 декабря 2025
Пенсионный фонд автоматически продлит действующие электронные договоры до конца 2026 года.
Введенный Пенсионным фондом сервис добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму ежегодно набирает популярность.

Гражданам, которые планируют в 2026 году продолжать уплату добровольных взносов через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не нужно переоформлять новые договоры. Действие ранее заключенных электронных договоров будет автоматически продлено до 31 декабря 2026 года.

В Пенсионном фонде напоминают ключевые условия уплаты добровольных взносов:

  • периодичность и размер платежей определяет сам плательщик;
  • уплаченные суммы зачисляются за тот месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины;
  • взносы можно уплачивать как за себя, так и в пользу других лиц.

В то же время важным условием является наличие информации о лице в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Уплата добровольных взносов возможна до момента назначения пенсии.

Сервис добровольной уплаты взносов позволяет гражданам самостоятельно формировать страховой стаж и влиять на размер будущей пенсии, что особенно актуально для лиц с перерывами в официальной занятости или тех, кто работает за границей.

