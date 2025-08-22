23 августа в Киеве троллейбусы № 38 будут курсировать по новому маршруту, № 15 приостановят

Троллейбус № 38К заменяет № 38, автобусы № 38ТР вместо № 15.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за дорожных работ на ул. Михаила Бойчука 23 августа в Киеве изменят маршрут троллейбусов № 38 и приостановят движение троллейбусов № 15, сообщило КП «Киевпастранс».

С 6:00 до 22:00 троллейбусы № 38 будут курсировать от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Ботанического сада под номером 38К. Вместо троллейбусов № 15 запустят временные автобусы № 38ТР по маршруту: ст. м. «Выдубичи» – ст. м. «Печерская» – Железнодорожное шоссе – ул. Михаила Бойчука – бульв. Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.