23 серпня у Києві тролейбуси № 38 курсуватимуть за новим маршрутом, № 15 призупинять

Тролейбус № 38К замінює № 38, автобуси № 38ТР замість № 15.

Через дорожні роботи на вул. Михайла Бойчука 23 серпня в Києві змінять маршрут тролейбусів № 38 і призупинять рух тролейбусів № 15, повідомило КП «Київпастранс».

З 6:00 до 22:00 тролейбуси № 38 курсуватимуть від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Ботанічного саду під номером 38К. Замість тролейбусів № 15 запустять тимчасові автобуси № 38ТР за маршрутом: ст. м. «Видубичі» – ст. м. «Печерська» – Залізничне шосе – вул. Михайла Бойчука – бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

