В Киевской области ремонтируют дороги государственного значения – что уже сделано, фото

В Киевской области идет ремонт дорог государственного значения.

Агентство восстановления сообщает, что на автодорогах государственного значения Киевщины, общая протяженность которых составляет 2545 км, продолжаются плановые и оперативные работы по эксплуатационному содержанию.

Ежедневно дорожники выполняют комплекс мероприятий для обеспечения безопасности движения. Только за последние две недели удалось:

ликвидировать 12,6 тыс. квадратных метров ямочности с помощью горячего асфальтобетона и струйного метода;

отремонтировать деформации покрытия «картами» на площади 9,6 тыс. квадратных метров;

заменить и установить 68 дорожных знаков;

провести очистку от поросли и обрезку аварийно-опасных ветвей на площади около 38 тыс. квадратных метров;

отремонтировать 504 погонных метра металлического барьерного ограждения;

очистить более 2 тыс. погонных метров водоотводных лотков и убрать грунт под бортом на 19 тыс. погонных метров;

выполнить механизированное скашивание травы и сорняков на обочинах протяженностью 1452 км и на площади более 900 тыс. квадратных метров.

В Агентстве подчеркнули, что работы направлены на поддержание надлежащего состояния дорог и безопасность водителей.

