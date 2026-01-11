Появление человека, объявленного умершим — правовые последствия и процедуры

Правовые последствия объявления человека умершим приравниваются к тем, которые наступают в случае смерти.

Длительное отсутствие человека без каких-либо сведений о нем — это не только переживания для родственников, но и неопределенность во многих правовых вопросах. В таких случаях законодательство позволяет обратиться в суд для объявления его умершим.

Однако иногда выясняется, что человек, которого официально признали умершим, вернулся или дал о себе знать.

В Минветеранов рассказали, какие правовые шаги предусмотрены законом.

Объявление человека умершим

Объявить человека умершим можно исключительно в судебном порядке. В соответствии со статьей 46 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК) лицо может быть объявлено судом умершим, если:

в течение трех лет по месту проживания человека отсутствует информация о его местонахождении;

человек пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни либо дающих основания предполагать его гибель в результате определенного несчастного случая, и с этого времени прошло шесть месяцев;

имеются основания считать, что человек погиб во время чрезвычайной ситуации (техногенной или природной), — после официального завершения работы специальной комиссии, но не ранее чем через один месяц.

Если человек пропал без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом, суд может объявить его умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В то же время, если обстоятельства дела это подтверждают, суд может принять такое решение и до истечения этого срока, но не ранее чем через шесть месяцев со дня исчезновения.

Правовые последствия объявления человека умершим

Правовые последствия объявления человека умершим приравниваются к тем, которые наступают в случае смерти (часть первая статьи 47 ГК).

После того как решение суда об объявлении человека умершим вступает в законную силу, суд передает его далее. Документ направляется в соответствующий орган государственной регистрации актов гражданского состояния для официальной регистрации смерти лица, а также нотариусу по месту открытия наследства. Если в населенном пункте отсутствует нотариус, решение направляется в орган местного самоуправления для принятия мер по охране наследства (часть вторая статьи 308 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее — ГПК)).

Наследники человека, объявленного умершим, не имеют права отчуждать в течение пяти лет недвижимое имущество, перешедшее к ним в связи с открытием наследства. Нотариус, выдавший наследнику свидетельство о праве на наследство на недвижимое имущество, накладывает на него запрет отчуждения (часть вторая статьи 47 ГК).

Наследники человека, объявленного умершим, не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать недвижимость (квартиру, дом, землю), полученную по наследству, в течение пяти лет. Нотариус устанавливает официальный запрет на такие действия при выдаче свидетельства о праве на наследство.

Правовые последствия появления человека, который был объявлен умершим

Отмена решения суда и актовой записи о смерти

Согласно части первой статьи 48 ГК, если человек, объявленный умершим, появляется либо становится известно место его пребывания, суд отменяет предыдущее решение об объявлении его умершим. Для этого необходимо подать заявление — его может подать как сам человек, так и любое другое заинтересованное лицо. Обратиться можно как в суд по месту пребывания этого человека, так и в суд, который ранее принял соответствующее решение.

Статьей 309 ГПК установлено, что суд рассматривает такое дело с участием самого человека, ранее объявленного умершим, а также заявителя и других заинтересованных лиц. То есть личное присутствие этого человека на судебном заседании является обязательным.

После принятия решения суд направляет его копию в орган государственной регистрации актов гражданского состояния для отмены актовой записи о смерти.

Возврат имущества

Человек, ранее объявленный умершим, независимо от времени его появления, имеет право требовать возврата своего имущества. Но только при определенных условиях: если это имущество сохранилось и перешло к другому лицу безвозмездно (например, по наследству) после объявления человека умершим.

В то же время существуют исключения (часть вторая статьи 48 ГК):

имущество, приобретенное по приобретательной давности;

деньги;

ценные бумаги на предъявителя.

Понятие приобретательной давности определено статьей 344 ГК. Приобретательная давность — это ситуация, при которой человек может стать собственником имущества вследствие длительного пользования им.

Если человек добросовестно (то есть не зная, что имущество формально ему не принадлежит), открыто и непрерывно пользуется:

недвижимым имуществом — в течение 10 лет;

движимым имуществом — в течение 5 лет,

— он может приобрести право собственности на это имущество.

Для земельных участков действуют отдельные правила. Если гражданин добросовестно, открыто и непрерывно пользуется земельным участком в течение 15 лет, но не имеет документов, подтверждающих право собственности, он может обратиться в Совет министров Автономной Республики Крым, орган исполнительной власти или орган местного самоуправления с заявлением о передаче такого земельного участка в его собственность.

В соответствии с частями третьей и четвертой статьи 48 ГК лицо, к которому имущество перешло по возмездному договору, обязано вернуть его, если будет установлено, что на момент приобретения этого имущества оно знало, что физическое лицо, объявленное умершим, живо.

В случае, если возврат имущества в натуре невозможен, возмещается его стоимость.

Если имущество перешло в собственность государства, Автономной Республики Крым или территориальной общины и было ими реализовано, возвращается сумма, полученная от реализации этого имущества.

Восстановление брака

Если человек, объявленный умершим, появился, а решение суда и запись о смерти отменены, его брак может быть восстановлен. Но при одном условии — ни один из супругов не состоит в другом браке.

