Нужна ли прописка ребенку в 14 лет для оформления паспорта — разъяснение

В миграционной службе разъяснили вопрос регистрации места проживания для ребенка 14 лет при оформлении паспорта.

Фото: srvk.gov.ua

Миграционная служба Николаевской области пояснила, нужна ли прописка ребенку в 14 лет для оформления паспорта.

«Отсутствие регистрации места проживания не является основанием для отказа в оформлении первого паспорта гражданина Украины в форме ID-карты по достижении 14-летнего возраста.

В случае оформления паспорта впервые при отсутствии регистрации места проживания документы подаются по месту фактического проживания лица», — заявили в ГМС.

Также там отметили, что если информация о зарегистрированном месте проживания не будет указана, соответствующие сведения не будут внесены в бесконтактный электронный носитель (чип) ID-карты. Это может усложнить получение отдельных административных услуг, для которых необходимо подтверждение места проживания.

«В дальнейшем для внесения или актуализации таких данных необходимо обратиться в орган регистрации или территориальное подразделение ГМС», — добавили в миграционной службе.

