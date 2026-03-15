Гибель детей на карьере в Харькове – семью 10-летнего мальчика могут взять на учет
Правоохранители и профильные службы проверили условия проживания семьи 10-летнего мальчика, погибшего на водоеме в Харькове. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
При участии прокурора Шевченковской окружной прокуратуры Харькова совместно с представителями Службы по делам детей, правоохранительных органов и городских и областных служб провели профилактические беседы с родителями детей, проживающих в общежитии для внутренне перемещенных лиц.
Такие мероприятия организовали после трагедии, произошедшей 12 марта на карьере на улице Семена Кузнеца. Под лед там провалились шестеро детей-переселенцев, проживающих в этом общежитии.
Очевидец происшествия Сергей Соратокин бросился на помощь и спас четверых детей. Двое мальчиков в возрасте 17 и 10 лет погибли.
В ходе проверки установлено, что 10-летний мальчик проживал в общежитии вместе с бабушкой и старшей сестрой. Условия проживания признаны удовлетворительными, однако родители вместе с детьми не проживают. В связи с этим семью планируют поставить на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах. Также будет решаться вопрос об инициировании лишения родительских прав и установлении опеки или попечительства.
В настоящее время ведутся досудебные расследования по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», а также по ст. 166 УК Украины — злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.
