Гибель детей на карьере в Харькове – семью 10-летнего мальчика могут взять на учет

Семью погибшего ребенка планируют взять на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители и профильные службы проверили условия проживания семьи 10-летнего мальчика, погибшего на водоеме в Харькове. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

При участии прокурора Шевченковской окружной прокуратуры Харькова совместно с представителями Службы по делам детей, правоохранительных органов и городских и областных служб провели профилактические беседы с родителями детей, проживающих в общежитии для внутренне перемещенных лиц.

Такие мероприятия организовали после трагедии, произошедшей 12 марта на карьере на улице Семена Кузнеца. Под лед там провалились шестеро детей-переселенцев, проживающих в этом общежитии.

Очевидец происшествия Сергей Соратокин бросился на помощь и спас четверых детей. Двое мальчиков в возрасте 17 и 10 лет погибли.

В ходе проверки установлено, что 10-летний мальчик проживал в общежитии вместе с бабушкой и старшей сестрой. Условия проживания признаны удовлетворительными, однако родители вместе с детьми не проживают. В связи с этим семью планируют поставить на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах. Также будет решаться вопрос об инициировании лишения родительских прав и установлении опеки или попечительства.

В настоящее время ведутся досудебные расследования по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», а также по ст. 166 УК Украины — злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком.

