  1. В Україні

Загибель дітей на кар’єрі в Харкові – родину 10-річного хлопчика можуть взяти на облік

07:18, 15 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сім’ю загиблої дитини планують взяти на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах.
Фото: Харківська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці та профільні служби перевірили умови проживання родини 10-річного хлопчика, який загинув на водоймі в Харкові. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За участі прокурора Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно з представниками Служби у справах дітей, правоохоронних органів та міських і обласних служб провели профілактичні бесіди з батьками дітей, які проживають у гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб.

Такі заходи організували після трагедії, що сталася 12 березня на кар’єрі на вулиці Семена Кузнеця. Під кригу там провалилися шестеро дітей-переселенців, які мешкають у цьому гуртожитку.

Очевидець події Сергій Соратокін кинувся на допомогу та врятував чотирьох дітей. Двоє хлопців віком 17 і 10 років загинули.

Під час перевірки встановлено, що 10-річний хлопчик проживав у гуртожитку разом із бабусею та старшою сестрою. Умови проживання визнали задовільними, однак батьки разом із дітьми не мешкають. У зв’язку з цим родину планують взяти на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Також вирішуватиметься питання щодо ініціювання позбавлення батьківських прав та встановлення опіки або піклування.

Наразі тривають досудові розслідування за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок», а також за ст. 166 КК України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура діти Харків

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]