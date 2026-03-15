Загибель дітей на кар’єрі в Харкові – родину 10-річного хлопчика можуть взяти на облік

Сім’ю загиблої дитини планують взяти на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах.

Правоохоронці та профільні служби перевірили умови проживання родини 10-річного хлопчика, який загинув на водоймі в Харкові. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За участі прокурора Шевченківської окружної прокуратури Харкова спільно з представниками Служби у справах дітей, правоохоронних органів та міських і обласних служб провели профілактичні бесіди з батьками дітей, які проживають у гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб.

Такі заходи організували після трагедії, що сталася 12 березня на кар’єрі на вулиці Семена Кузнеця. Під кригу там провалилися шестеро дітей-переселенців, які мешкають у цьому гуртожитку.

Очевидець події Сергій Соратокін кинувся на допомогу та врятував чотирьох дітей. Двоє хлопців віком 17 і 10 років загинули.

Під час перевірки встановлено, що 10-річний хлопчик проживав у гуртожитку разом із бабусею та старшою сестрою. Умови проживання визнали задовільними, однак батьки разом із дітьми не мешкають. У зв’язку з цим родину планують взяти на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Також вирішуватиметься питання щодо ініціювання позбавлення батьківських прав та встановлення опіки або піклування.

Наразі тривають досудові розслідування за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок», а також за ст. 166 КК України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

