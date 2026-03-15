Суд в Одессе признал недействительными договоры на поставку зерна между компаниями на 111 млн грн из-за фиктивных операций

Речь идет о четырех договорах поставки и 30 дополнительных соглашениях между предприятиями.

Пятый апелляционный административный суд подтвердил правомерность требований налогового органа о признании недействительными ряда сделок между предприятиями. Речь идет о договорах поставки, по результатам которых были сформированы налоговые накладные на сумму более 111 млн гривен.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Одесской области, суд постановлением от 17 февраля 2026 года оставил без удовлетворения апелляционную жалобу акционерного общества. В то же время решение Одесского окружного административного суда от 26 ноября 2025 года оставлено без изменений.

Иск в суд подала налоговая служба, которая просила признать недействительными сделки, заключенные между обществом с ограниченной ответственностью и акционерным обществом. По данным контролирующего органа, между сторонами было заключено четыре договора поставки и 30 дополнительных соглашений, предусматривающих поставку зерна украинского происхождения урожая 2019 года.

Именно по результатам этих операций были составлены налоговые накладные на общую сумму 111 млн гривен, правомерность которых и стала предметом судебного рассмотрения.

Обстоятельства дела

Между АО как покупателем с одной стороны и ООО как продавцом с другой стороны было заключено 4 договора поставки и 30 дополнительных соглашений к ним. Условиями этих договоров определено, что поставщик — ООО обязуется поставить и передать в собственность покупателю — АО, а покупатель принять и оплатить зерно украинского происхождения урожая 2019 года.

Поставщик также обязуется зарегистрировать налоговую накладную на товар в ЕРНН в соответствии с пунктом 201.1 статьи 201 Налогового кодекса Украины (с изменениями, далее — НКУ).

Считая указанные сделки, заключенные от имени ООО руководителем ОСОБА_1 и АО, по результатам которых были составлены вышеуказанные налоговые накладные, недействительными, ГУ ГНС обратилось в суд с иском о признании их недействительными.

Выводы апелляции

Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции об удовлетворении иска, исходя из следующего.

Статьей 202 Гражданского кодекса Украины (с изменениями, далее — ГКУ) определено, что сделкой является действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно ч. 1 статьи 203 ГКУ содержание сделки не может противоречить этому Кодексу, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным принципам.

В соответствии с частями первой и второй статьи 228 ГКУ сделка считается такой, что нарушает публичный порядок, если она была направлена на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, уничтожение, повреждение имущества физического или юридического лица, государства, Автономной Республики Крым, территориальной громады, незаконное завладение им. Сделка, нарушающая публичный порядок, является ничтожной.

Заявляя соответствующий иск в суд, контролирующий орган действует как субъект властных полномочий, реализуя публично-властные управленческие функции в публично-правовой сфере налоговых правоотношений, обеспечивая выполнение конституционной обязанности налогоплательщика (статья 67 Конституции Украины), то есть для обеспечения публичного порядка.

Европейский суд по правам человека в одном из своих решений (дело Феррадзини против Италии (Ferrazzini v. Italy), заявление №44759/98) отметил, что налоговые вопросы составляют часть основного пакета прерогатив государственных органов. При этом отношения между налогоплательщиком и налоговым органом продолжают иметь преимущественно публичный характер, а налоговые споры выходят за пределы сферы гражданских прав и обязанностей, несмотря на материальные последствия, которые они неизбежно создают для налогоплательщика.

При квалификации сделки по статье 228 ГКУ необходимо учитывать вину, которая выражается в намерении нарушить публичный порядок сторонами сделки или одной из сторон. Доказательством вины может быть приговор суда, вынесенный по уголовному делу.

В обоснование заявленных требований контролирующий орган сослался на наличие приговора Голосеевского районного суда города Киева от 17 декабря 2020 года по уголовному делу №752/18763/20 (по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины — «Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей») в отношении учредителя и руководителя ООО ОСОБА_1.

От имени АО указанные договоры поставки были подписаны заместителем директора на основании доверенности, а от имени ООО — директором ОСОБА_1.

ОСОБА_1, осознавая противоправный характер своих действий, подписала регистрационные документы ООО, то есть перерегистрировала на свое имя предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности — содействия субъектам хозяйствования реального сектора экономики в минимизации налоговых обязательств путем формирования незаконного налогового кредита и валовых расходов, в том числе для АО.

Указанное свидетельствует о том, что спорные договоры, связанные с ними налоговые накладные и документы бухгалтерского учета были составлены ответчиками без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для получения налоговой выгоды в виде налогового кредита и введения в оборот товара неизвестного происхождения.

Кроме того, апелляционный суд также учел, что согласно заключению эксперта Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины по результатам почерковедческой экспертизы установлено: подписи от имени ОСОБА_1 в договорах поставки, приложениях, дополнительных соглашениях, счетах на оплату, расходных накладных и актах приема-передачи выполнены не ею, а другим лицом или лицами.

В ходе рассмотрения дела представитель АО не предоставил суду убедительных объяснений, по каким причинам и каким образом для заключения договоров поставки на значительные объемы товара и средств было выбрано именно ООО, которое было создано менее чем за месяц до подписания этих договоров, а также каким образом и с кем были подписаны спорные договоры и другие первичные документы.

Сфера возникновения спора имеет общественно значимый характер и обусловлена реализацией публичного интереса, поскольку налоговый орган как субъект с особым правовым статусом вмешивается в частноправовые отношения не из собственного интереса, а выполняя полномочия публичного контроля в сфере налогообложения с целью обеспечения экономической безопасности государства путем мобилизации финансовых ресурсов.

Аналогичный правовой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела №420/12471/22, указав, что статус фиктивного, нелегального предприятия несовместим с легальной хозяйственной деятельностью. Хозяйственные операции таких предприятий не могут быть легализованы даже при формальном подтверждении договорами и бухгалтерскими документами.

Учитывая изложенное, предоставленные плательщиком документы бухгалтерского учета, а также грузовые таможенные декларации, которые по мнению АО подтверждают движение товара и его дальнейшую реализацию, не могут считаться надлежащими доказательствами реальности хозяйственных операций в понимании положений Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», в том числе с учетом приговора суда по уголовному делу в отношении ООО и выводов эксперта.

Таким образом, совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о том, что между АО и ООО отсутствовала реальная хозяйственная деятельность, поскольку последнее было создано на основании внесения заведомо ложных сведений в документы, подаваемые для государственной регистрации юридического лица, то есть создано фиктивно без цели осуществления хозяйственной деятельности.

При таких обстоятельствах апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что заключенные между АО и ООО сделки подлежат признанию недействительными.

